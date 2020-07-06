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Казахстанские военные медики проводят противоэпидемические мероприятия

В военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 карантинных, провизорных и инфекционных пациентов.

Фото : -6 июля 2020, 16:07

Около 2000 человек военного медицинского персонала проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия в Вооруженных Силах и содействуют гражданскому здравоохранению, передает zakon.kz.

Главный военный клинический госпиталь Минобороны в столице перепрофилирован под карантинный и провизорный стационар на 180 мест, Военный клинический госпиталь в Алматы – под инфекционный стационар на 230 мест. Военный госпиталь в Талдыкоргане на 35 мест и военный лазарет в Ушарале на 70 мест задействованы в качестве инфекционного и провизорного стационаров. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с первых дней подготовлен военно-медицинский фонд и в других населенных пунктах.

15 человек медицинского персонала военного лазарета Караганды задействованы в работе провизорного госпиталя на базе Областной клинической больницы. В семи военно-медицинских учреждениях Актобе, Аягоза, Гвардейска, Сарыозека, Семея, Усть-Каменогорска подготовлены врачебно-сестринские бригады численностью более 60 человек для участия в работе местных карантинных, провизорных, инфекционных стационаров.

В военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 карантинных, провизорных и инфекционных пациентов.


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