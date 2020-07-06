Сагинтаев рассказал о мобилизации медперсонала

Градоначальник заверил, что все меры, определенные правительством, выполняются.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в городе, передает zakon.kz.

По словам Сагинтаева, ведется комплексная работа для стабилизации ситуации в городе. Таким образом, ведется создание резервного коечного фонда, чтобы все заболевшие получили лечение, увеличение пропускной способности лабораторий, обеспечение стационарных больниц необходимым оборудованием и мониторинг наличия и цен лекарственных препаратов в аптеках.

С учетом сегодняшних реалий и прогнозов заражения также сформированы дополнительные бригады врачей, медперсонала среднего и младшего звена. Проводятся онлайн-курсы повышения квалификации. В городе осуществляется дополнительный набор волонтеров и при необходимости быстрое переобучение непрофильных медиков, - разъяснил меры для мобилизации медперсонала аким.

Сагинтаев также сообщил, что на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по городу Алматы сложная, но находится под контролем. У администрации города имеется составленный план мероприятий по профилактике и противодействию распространения коронавируса на территории города Алматы, которому они следуют.

На 10.00 часов 6 июля т.г. зарегистрировано 6202 случая заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время ежедневный прирост составляет порядка 1,1%. На данный момент в инфекционных стационарах находятся 1772 человека, из них 24 человека в крайне тяжелом состоянии, 349 человек в тяжелом состоянии, 1264 случая со средней степенью тяжести и 135 человек в удовлетворительном состоянии. Количество пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести растет. Наряду с этим отмечается резкое увеличение заболеваемости пневмонией. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 68,6% доли погибших от заболеваний органов дыхания.

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