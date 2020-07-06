Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ко дню Астаны в Атырау сдали в эксплуатацию Дворец молодежи и школьников

Общая площадь 18 833 кв.м., строительство началось в 2018 году и завершено в срок.

Фото : -6 июля 2020, 17:09

В Атырауском Дворце молодежи и школьников будут работать более 200 преподавателей, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Дворец молодежи и школьников, построенный при спонсорской помощи Шеврона, сдан в эксплуатацию. Общая площадь 18 833 кв.м., строительство началось в 2018 году и завершено в срок.

В четырехэтажном здании с высоким цоколем, созданы все условия для свободного творчества и занятий спортом, а также участия в различных кружках и клубах. Во Дворце будут действовать 63 клуба по семи направлениям в области науки и техники, искусства, культуры и спорта.

В частности, в области спорта – кружки по плаванию, легкой атлетике, борьбе, футболу, в сфере искусства – кружки по хореографии, пению, рисованию, керамике. - В общей сложности в день до 1500 ребят могут заниматься искусством, спортом и творчеством в две смены. Помимо этого, в новом здании у детей есть возможность поближе познакомиться с национальной культурой и традициями, узнать о небесной сфере в планетарии и развить другие навыки и способности. Во дворце школьников и студентов будут работать более 200 преподавателей, - пояснили в городском отделе образования.

Отметим, что Дворец школьников и молодежи в связи с текущей эпидемиологической ситуацией начнет свою работу с 1 сентября.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты