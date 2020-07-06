Ко дню Астаны в Атырау сдали в эксплуатацию Дворец молодежи и школьников

Общая площадь 18 833 кв.м., строительство началось в 2018 году и завершено в срок.

В Атырауском Дворце молодежи и школьников будут работать более 200 преподавателей, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

Дворец молодежи и школьников, построенный при спонсорской помощи Шеврона, сдан в эксплуатацию. Общая площадь 18 833 кв.м., строительство началось в 2018 году и завершено в срок.

В четырехэтажном здании с высоким цоколем, созданы все условия для свободного творчества и занятий спортом, а также участия в различных кружках и клубах. Во Дворце будут действовать 63 клуба по семи направлениям в области науки и техники, искусства, культуры и спорта.

В частности, в области спорта – кружки по плаванию, легкой атлетике, борьбе, футболу, в сфере искусства – кружки по хореографии, пению, рисованию, керамике. - В общей сложности в день до 1500 ребят могут заниматься искусством, спортом и творчеством в две смены. Помимо этого, в новом здании у детей есть возможность поближе познакомиться с национальной культурой и традициями, узнать о небесной сфере в планетарии и развить другие навыки и способности. Во дворце школьников и студентов будут работать более 200 преподавателей, - пояснили в городском отделе образования.

Отметим, что Дворец школьников и молодежи в связи с текущей эпидемиологической ситуацией начнет свою работу с 1 сентября.

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