Елбасы рассказал, как победил коронавирус

Назарбаев также рассказал о том, что получил и прочитал все пожелания и поздравления от жителей разных уголков Казахстана, всего мира, которые были адресованы ему в День рождения.

Фото : Кадр из видео

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления всем казахстанцам, заболевшим коронавирусом, передает zakon.kz. Уважаемый народ! Все мы переживаем нелегкое время. Весь мир сейчас борется с пандемией. Я сам пережил это. Поэтому хочу еще раз выразить благодарность всем соотечественникам, землякам, которые поддержали меня, переживали. Я вылечился, выздоровел благодаря вашим пожеланиям, которые поступали от разных уголков нашей страны, от различных предприятий, от деятелей сфер культуры, спорта, здравоохранения. Всем огромное спасибо. Есть те, кто болеет сейчас, им очень трудно. Я верю в то, что они скоро вылечатся. Потому что в это надо верить. Нельзя смириться, нужно побеждать. Если будете думать, что вы сильнее вируса, мы обязательно победим. Мы являемся потомками наших предков, которые выстояли в трудностях и победили. Даст Бог, эти времена тоже переживем, - сказал Назарбаев в выступлении, опубликованном в Twitter пресс-секретаря Елабсы Айдоса Укибая. Нурсултан Назарбаев также рассказал о том, что получил и прочитал все пожелания и поздравления от жителей разных уголков Казахстана, всего мира, которые были адресованы ему в День рождения. Желаю мира и благополучия нашей стране. Мы победим эту пандемию. Впереди нас ждут светлые дни, когда мы снова встретимся, - сказал Елбасы. Елбасы Қазақстан халқына жылы лебіздері мен қолдауы үшін ризашылығын білдірді pic.twitter.com/TwRrmKylon — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) July 6, 2020

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