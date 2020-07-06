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В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Всего в стране свыше 2,8 млн случаев регистрации болезни.

Фото : Spencer Platt / Getty Images6 июля 2020, 18:42

Более 49 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявлены в США за последние сутки, свыше 200 человек скончались, передает zakon.kz со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа в США зафиксировали 49 199 случаев заражения, скончался еще 271 пациент с COVID-19. Днем ранее эти показатели составляли 45 283 и 242 соответственно.

Всего в США выявлено 2 888 730 случаев заражения COVID-19, выздоровели 906 763 человека, скончались 129 947.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Калифорния, Нью-Йорк и Флорида — единственные штаты, в которых ежедневно регистрируется более 10 тыс. случаев инфицирования в день.


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