Масштабное преображение дворов и скверов проходит в Нур-Султане

В канун Дня столицы в Нур-Султане благоустроено более 40 дворов и 20 общественных мест (аллеи и скверы).

В текущем году будет благоустроенно 150 дворов и 50 общественных пространств (парки, скверы), передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

В канун Дня столицы в Нур-Султане благоустроено более 40 дворов и 20 общественных мест (аллеи и скверы).

В целом в текущем году будет благоустроено порядка 150 дворов и 50 общественных пространств. Больше всего дворов благоустроят в районе Байконыр - 50 дворов, в р. Сарыарка - 40, в р. Алматы – 33, Байконыр – 50, в р. Есиль – 20. Дворы благоустраиваются в рамках концепции мастер плана "Нур-Султан — комфортный город".

В настоящее время в столице имеются 1 560 дворов, из которых благоустроено около 70%. В районе Байконыр практически завершены работы по благоустройству 20 дворов.

В нашем районе существуют 235 дворов, 107 из которых не благоустроены. В текущем году запланировано благоустройство 70 дворов. В настоящее время завершаются такие работы в около 20 дворах. Это в жилых массивах Ондирис, Кирпичный, Казгородок, – отметил руководитель отдела благоустройства района Байконыр Нурбол Айтбеков.

Работы ведутся с учетом пожелания жителей, осуществляется программа "Бюджет участия". Таким образом, горожане сами определяют, какой именно район следует благоустроить и какие площадки установить. К примеру, в районе Сарыарка 13 из 40 дворов облагораживаются по программе "Бюджетке қатысу" (Бюджет участия).

Между тем на территории района Алматы будет благоустроено 33 двора. Особенно рады этому дети.

Раньше нам негде было играть, не было качелей, горок. Все ходили играть в другие дворы. У нас было поле, но оно было с песком. Когда я приходил домой, у меня всегда внутри обуви был песок. А теперь здесь газон. Стало очень красиво, – говорит юный житель района Алматы.

В районе Есиль в этом году будут построены 20 дворов для детей, а также облагорожены пять общественных мест.

Новые площадки отвечают всем современным стандартам. Используемые при благоустройстве материалы сертифицированы, на спортивных площадках устанавливаются травмобезопасное резиновое покрытие, малые архитектурные формы и воркаут-комплексы. Строим футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, – отметили в акимате района Есиль.

Акиматом города уделяется особое внимание благоустройству, облагораживанию, озеленению внутридворовых территорий.

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