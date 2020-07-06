В одном из косметических салонов Атырау незаконно продавали лекарства
Начато досудебное расследование.
Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт незаконной реализации лекарств по завышенным ценам, передает zakon.kz.
Подпольную продажу медикаментов организовала владелица косметологической клиники.
Стоимость препаратов превышала официальные цены в 3, а в некоторых случаях в 8 раз.
К примеру, леволет продавали по 18 000 тг,
ингавирин по 14000тг,
азитромицин по 3000тг,
цианокобаламин по 3000тг,
цефтриаксон по1000тг,
парацетамол по 1000тг,
аскорбиновая кислота по 1000тг,
и др.
В ходе проверки в салоне обнаружено свыше 30 коробок лекарств, имеющих повышенный спрос на рынке.
Днем ранее
сотрудниками Департамента полиции за незаконную реализацию медицинских препаратов, а именно 64 пачек парацетамола и азитромицина по цене в 3,5 раза выше розничной стоимости задержана ещё одна жительница г.Атырау.
В отношении всех лиц, которые занимались незаконной деятельностью, ведётся проверка.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!