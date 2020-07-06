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В одном из косметических салонов Атырау незаконно продавали лекарства

Начато досудебное расследование.

Фото : Pixabay6 июля 2020, 20:05

Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт незаконной реализации лекарств по завышенным ценам, передает zakon.kz.

Подпольную продажу медикаментов организовала владелица косметологической клиники.

Стоимость препаратов превышала официальные цены в 3, а в некоторых случаях в 8 раз.

К примеру, леволет продавали по 18 000 тг,
ингавирин по 14000тг,
азитромицин по 3000тг,
цианокобаламин по 3000тг,
цефтриаксон по1000тг,
парацетамол по 1000тг,
аскорбиновая кислота по 1000тг,
и др.


В ходе проверки в салоне обнаружено свыше 30 коробок лекарств, имеющих повышенный спрос на рынке.

Днем ранее
сотрудниками Департамента полиции за незаконную реализацию медицинских препаратов, а именно 64 пачек парацетамола и азитромицина по цене в 3,5 раза выше розничной стоимости задержана ещё одна жительница г.Атырау.

В отношении всех лиц, которые занимались незаконной деятельностью, ведётся проверка.


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