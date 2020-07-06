В одном из косметических салонов Атырау незаконно продавали лекарства

Начато досудебное расследование.

Сотрудники Департамента полиции Атырауской области в ходе оперативных мероприятий выявили факт незаконной реализации лекарств по завышенным ценам, передает zakon.kz.

Подпольную продажу медикаментов организовала владелица косметологической клиники.

Стоимость препаратов превышала официальные цены в 3, а в некоторых случаях в 8 раз.

К примеру, леволет продавали по 18 000 тг,

ингавирин по 14000тг,

азитромицин по 3000тг,

цианокобаламин по 3000тг,

цефтриаксон по1000тг,

парацетамол по 1000тг,

аскорбиновая кислота по 1000тг,

и др.



В ходе проверки в салоне обнаружено свыше 30 коробок лекарств, имеющих повышенный спрос на рынке.

Днем ранее

сотрудниками Департамента полиции за незаконную реализацию медицинских препаратов, а именно 64 пачек парацетамола и азитромицина по цене в 3,5 раза выше розничной стоимости задержана ещё одна жительница г.Атырау.

В отношении всех лиц, которые занимались незаконной деятельностью, ведётся проверка.

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