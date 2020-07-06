В Азербайджане арестовали высокопоставленных сотрудников МИД

Служба безопасности Азербайджана получила информацию о том, что некоторые сотрудники МИД злоупотребляли служебными полномочиями.

В Азербайджане арестованы три сотрудника Министерства иностранных дел страны. Их обвиняют в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Это председатель тендерной комиссии МИД Фархад Моллазаде, начальник управделами хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев, – говорится в сообщении.

Еще 3 июля спецслужба сообщила, что проводит в министерстве оперативно-следственные мероприятия, поскольку получила информацию о том, что некоторые сотрудники ведомства злоупотребляли служебными полномочиями и нанесли ущерб обществу и государству.

По данным ведомства, Моллазаде и Ализаде подозреваются в том, что регулярно присваивали бюджетные деньги, которые выделялись для работы различным структурам МИД Азербайджана. Кроме того, "при закупке необходимых хозяйственных товаров, подозреваемые требовали у предпринимателей при перечислении на счета часть суммы в виде взятки".

В свою очередь Абдуллаев брал взятки для оформления электронных виз на въезд в страну иностранным гражданам.

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