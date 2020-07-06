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В Нур-Султане пресекли три факта реализации лекарств по завышенным ценам

По выявленным фактам расследование.

Фото : Pixabay6 июля 2020, 21:32

Сотрудниками Департамента экономических расследований Нур-Султана Комитета по финансовому мониторингу МФ РК установлены факты реализации лекарственных средств по завышенным ценам, передает zakon.kz.

В одной из аптек столицы в нарушение приказа Министерства здравоохранения РК от 15.07.2019 года №ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации» незаконно реализованы Цефтриаксон, Сумамед, Калидавир на общую сумму 4 980 000 тенге.

Кроме того, фармацевтом еще одной столичной аптеки реализован препарат Сумамед без подтверждающих документов в количестве 1 упаковки по 7 500 тенге. При этом, предельная цена на лекарство составляет 6240 тенге.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР выявлен еще один факт реализации жителем Нур-Султана лекарственного средства Сумамед без подтверждающих документов и без регистрации в качестве ИП на общую сумму 19 500 тенге. Также у него были обнаружены и изъяты препараты Лавомакс, Ацетилсалициловая кислота, Цефазолин.

По всем вышеуказанным фактам начато расследование, нарушители будут привлечены к ответственности.


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