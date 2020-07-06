В Казахстане 276 человек выздоровели от коронавируса
Всего в стране выздоровели 16 183 человек.
Фото : Pixabay6 июля 2020, 22:20
В Казахстане 276 человек выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.
Пациентов выписали в следующих регионах:
в городе Нур-Султан - 41,
в городе Алматы - 10,
в городе Шымкент - 1,
в Западно-Казахстанской области - 36,
в Костанайской области- 2,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Мангистауской области - 11,
в Туркестанской области - 22,
в Павлодарской области – 2,
в Карагандинской области – 52,
в Кызылординская область - 21,
в Актюбинской области - 2,
в Жамбылской области - 18
в Атырауской области - 52.
Всего в стране выздоровели 16 183 человек от COVID-19.
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