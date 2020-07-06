Всего в стране выздоровели 16 183 человек.

В Казахстане 276 человек выздоровели от коронавируса, передает zakon.kz.

Пациентов выписали в следующих регионах:

в городе Нур-Султан - 41,

в городе Алматы - 10,

в городе Шымкент - 1,

в Западно-Казахстанской области - 36,

в Костанайской области- 2,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Мангистауской области - 11,

в Туркестанской области - 22,

в Павлодарской области – 2,

в Карагандинской области – 52,

в Кызылординская область - 21,

в Актюбинской области - 2,

в Жамбылской области - 18

в Атырауской области - 52.

Всего в стране выздоровели 16 183 человек от COVID-19.

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