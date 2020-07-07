Генсек ООН: ИГИЛ пытается возродиться в Ираке и Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны сотрудничать для предотвращения террористических угроз.

Исламское государство (деятельность группировки запрещена в Казахстане) продолжает бороться за возрождение терроризма в Сирии и Ираке. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на конференции ООН под названием "Неделя борьбы с терроризмом", передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, пока рано говорить о всеобъемлющей оценке влияния пандемии коронавируса на ситуацию с терроризмом, но в условиях пандемии ИГИЛ, Аль-Каида, их региональные филиалы, а также неонацисты, сторонники превосходства белой расы и другие группировки стремятся использовать разногласия, локальные конфликты, сбои в управлении и недовольство людей для достижения своих целей.

ИГИЛ продолжает предпринимать попытки возродиться в Ираке и Сирийской Арабской Республике, в то время как тысячи иностранных боевиков-террористов сражаются в этом регионе, пытаются принять участие в конфликтах в других регионах, - заявил Гутерреш.

Также генсек отметил, что пандемия коронавируса выявила уязвимость человечества перед новыми формами терроризма, такими, как злонамеренное использование цифровых технологий, кибератаки и биотерроризм.

Он призвал продолжать инвестирования в национальные, региональные и глобальные возможности борьбы с терроризмом, особенно для помощи странам, которые наиболее в этом нуждаются.

По мнению Гутерреша, государства должны внимательно следить за возникающими террористическими угрозами и развивающимися тенденциями и быть изобретательными в ответных действиях.

Также в ходе борьбы с терроризмом должны защищаться права человека.

Мы также несем коллективную ответственность за содействие возврату на родину иностранных граждан, в частности женщин и детей, из лагерей в Сирии и Ираке, - отметил генсек.

Еще Гутерреш заявил о важности усиления обмена информацией между государствами, чтобы использовать передовой опыт друг друга в области обеспечения безопасности в условиях COVID-19.

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