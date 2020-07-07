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В Таиланде будут следить за туристами

Также может появится онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.

Фото : -7 июля 2020, 01:25

В Таиланде специальная группа правоохранителей будет отслеживать туристов, инфицированных коронавирусом, поскольку страна готовится вновь открыть воздушное пространство для путешественников, передает zakon.kz со ссылкой на Bangkok Post.

Такое нововведение запланировано для избежания будущих вспышек коронавируса.

Отвечать за отслеживание туристов будет Центральное следственное управление (CIB) Таиланда.

Сотрудников планируют набирать из отделов морской и дорожной полиции Таиланда, а также - природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые обычно работают с сектором путешествий. Характер деятельности нового подразделения будет в основном связан с туристическими направлениями и транспортом.

Так, например, морская полиция планирует отслеживать передвижения туристов на воде. Вдоль дорог могут появиться контрольно-пропускные пункты для проверки иностранных гостей, измерения температуры, уточнения маршрутов.
Также полицейские предложили создать онлайн-приложение для туристов, в том числе и для оказания им помощи.


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