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Трамп заявил о резком снижении смертности от COVID-19 в США

Трамп отметил, что американская программа тестирования продолжает лидировать в мире.

Фото : Global Look Press/Chris Kleponis7 июля 2020, 01:49

Уровень смертности от COVID-19 упал в Соединенных Штатах на 39%. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter, передает zakon.kz.

Трамп отметил, что американская программа тестирования продолжает лидировать в мире.

По его данным, смертность от коронавируса в США "почти на самом низком уровне в мире". В настоящее время число смертей в стране сократилось в 10 раз по сравнению с пиком пандемии, утверждает президент.

Добиться значительного снижения уровня смертности от COVID-19 позволило лечение гидроксихлорохином, заявил Трамп, ссылаясь на исследование организации здравоохранения Генри Форда.


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