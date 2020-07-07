Китай присоединении к договору о торговле оружием в противовес США

Посол Китая Чжан Цзюнь сообщил, что такое решение Пекин противопоставляет политике Вашингтона.

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Документ о присоединении КНР к Международному договору о торговле оружием (МДТО), сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении постпредства Китая.

6 июля посол Чжан Цзюнь передал документ о присоединении КНР к договору о торговле оружием генсеку ООН Антониу Гутерришу, - отметили в дипмиссии. Там уточнили, что договор вступит в силу в Китае через 90 дней после передачи Документа о присоединении.

В своем заявлении Чжан Цзюнь указал на то, что такое решение Китай противопоставляет политике США.

Одна страна вышла из международных договоров о контроле над вооружениями, а также из международных соглашений и организаций, ушла от выполнения международных обязательств, предприняла односторонние шаги, оскорбляющие другие страны, - отметил он.

Посол подчеркнул, что "односторонний подход стал источником проблем в мире". В связи с этим он обратил внимание на то, что "присоединение к МДТО - это очередной важный шаг в русле активного участия Китая в глобальном контроле над торговлей оружием для обеспечения международной и региональной безопасности".

Договор о торговле оружием распространяется на боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерийские системы большого калибра, боевые самолеты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты и ракетные пусковые установки, стрелковое оружие и легкие вооружения.

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