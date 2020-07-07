Сон с открытым ртом: Шесть вредных привычек, которые портят зубы

Зубы и десны очень восприимчивы к вирусным и бактериальным инфекциям.

Зубы и десны часто становятся причиной самых разных проблем, так как они очень восприимчивы к вирусным и бактериальным инфекциям, которые в свою очередь являются результатом некоторых вредных привычек. Расскажем о них ниже, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

1. Излишне жесткая зубная щетка

Выбор зубной щетки может оказать негативное влияние на состояние зубов и десен, особенно если это излишне жесткая щетка, использование которой может вызвать гингивит и повреждение зубной эмали.

2. Безалкогольные напитки

Употребление слишком большого количества безалкогольных напитков приводит к повреждению зубов, так как они содержат большое количество сахара. Как следствие, слой эмали съедается бактериями, которые питаются сахаром и фосфористой кислотой, что, в свою очередь, приводит к разрушению зубов.

3. Чрезмерное потребление кофеина

Согласно результатам исследований, чрезмерное употребление кофеина вызывает проблемы с зубами, включая их желтизну.

Кофеин также способствует размножению бактерий в полости рта, что приводит к разрушению слоя эмали. Как следствие, зубы становятся ломкими и разрушаются.

4. Привычка грызть ногти

Одной из наиболее распространенных вредных привычек является склонность грызть ногти. Обычно это происходит, когда человек волнуется, злится и испытывает напряжение. Привычка грызть ногти приводит к накоплению остатков пищи между зубами, от которых сложно избавиться во время их чистки. Кроме того, это способствует проникновению инфекций в ротовую полость и последующей эрозии эмали зубов.

5. Курение

Курение вредно для здоровья в целом и для здоровья зубов и десен, в частности, так как содержащийся в сигаретах табак вызывает образование налета на зубах, что приводит к их пожелтению и образованию кариеса. Также курение может стать причиной рака полости рта.

6. Сон с открытым ртом

Некоторые люди имеют проблемы с дыханием во время сна, в связи с чем спят с открытым ртом всю ночь. Это приводит к повреждению зубов, так как слизистая пересыхает, что вызывает повышенное слюноотделение. Повышение кислотности в полости рта вредит зубам и вызывает их эрозию. Кроме того, появляются проблемы с деснами, поскольку в рот может попасть инфекция.

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