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Ученый рассказал о появлении древних вирусов из-за таяния ледников

Из-за потепления существенно меняется флора и фауна по всей планете.

Фото : natworld7 июля 2020, 08:16

Таяние вечной мерзлоты из-за изменения климата может освободить на поверхность вирусы древних экосистем, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал старший научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

Вечная мерзлота - это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы, - сказал Давыдов.

По его словам, ученые уже находили в останках мамонтов сибирскую язву, он также не исключил сохранения вируса оспы в мерзлоте на севере России.

Давыдов пояснил, что из-за потепления существенно меняется флора и фауна по всей планете. Из-за миграции животных на север проникают и новые представители микромира, но волноваться по этому поводу не следует, так как эти процессы естественны для экосистемы земли.

Влияние человека на изменение климата пока не изучено до конца, потепления и похолодания случались на планете и ранее. Твердых доказательств вины нашей цивилизации в увеличении температуры воздуха на планете пока никто не представил, заверил ученый.


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