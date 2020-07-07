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Президенты Турции и Туркменистана поздравили Елбасы с юбилеем

Пожелания счастья и процветания Назарбаеву и народу Казахстана также направил Король Бельгии Филипп и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Фото : azh.kz7 июля 2020, 08:52

Первый Президент продолжает получать поздравительные телеграммы от глав иностранных государств, сообщает zakon.kz.

Телеграммы и письма по случаю Дня столицы и дня рождения Елбасы:

В своем письме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган особо подчеркнул роль Елбасы в становлении и процветании независимого Казахстана.

Ваша служба во благо Казахстана, Ваш богатый опыт и рассудительность являются важными ориентирами для Тюркского мира, в укрепление единства и целостности которого Вы внесли значительный вклад.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, а братскому и дружественному народу Казахстана – благополучия и процветания, - написал Р.Т.Эрдоган.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что жизненный путь Нурсултана Назарбаева, его любовь к Родине и сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для подражания подрастающему поколению.

Примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания по случаю Вашего 80-летнего юбилея.

В настоящее время большие успехи, достигнутые во всех сферах общественно-политической жизни Казахстана, весомые достижения в экономическом развитии страны, укрепление авторитета на международной арене неразрывно связаны с Вашим именем, - говорится в письме Президента Туркменистана.

Наилучшие пожелания счастья и процветания Первому Президенту и народу Казахстана также направил Король Бельгии Филипп и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.


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