Обнародовано расписание предсезонных игр казахстанских клубов ВХЛ

Спортивные мероприятия планируют начать 17 июля.

Появилось предварительное расписание предсезонных игр с участием казахстанских клубов ВХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

17-18 июля. "Номад" (Нур-Султан) — "Снежные Барсы" (Нур-Султан)

27-28 июля. "Номад" (Нур-Султан) — "Торпедо" (Усть-Каменогорск)

31 июля — 1 августа. "Сарыарка" (Караганда) — "Номад" (Нур-Султан).







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