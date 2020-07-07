Обнародовано расписание предсезонных игр казахстанских клубов ВХЛ
Спортивные мероприятия планируют начать 17 июля.
Фото : inbusiness.kz7 июля 2020, 08:38
Появилось предварительное расписание предсезонных игр с участием казахстанских клубов ВХЛ, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.
17-18 июля. "Номад" (Нур-Султан) — "Снежные Барсы" (Нур-Султан)
27-28 июля. "Номад" (Нур-Султан) — "Торпедо" (Усть-Каменогорск)
31 июля — 1 августа. "Сарыарка" (Караганда) — "Номад" (Нур-Султан).
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