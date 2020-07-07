Главные итоги седьмого театрального сезона "Астана Опера"

Новый сезон в театре планируется открыть не позднее конца сентября.

Седьмой сезон – 2019/2020, без сомнения, был ярким и запоминающимся. Сенсационные премьеры, участие наших артистов в международных проектах, успешные гастроли коллектива – все это еще более укрепило позиции "Астана Опера" как театра самого высокого уровня, сообщает zakon.kz.

Коронавирус прервал сезон на самом взлете. Публика не дождалась ряда грандиозных премьер. Оперы "Дон Паскуале", "Любовный напиток" Г. Доницетти, балет "Зов степи" на музыку Т. Кажгалиева перенесены и будут представлены в новом, восьмом сезоне.

Для поклонников "Астана Опера" творческий коллектив провел 185 мероприятий из них 20 для детской аудитории. За период карантина реализовал 15 онлайн-проектов, показал 41 спектакль в трансляции на TENGRI TV. Деятельность театра активно освещалась в СМИ и за VII сезон, согласно статистике, было опубликовано порядка 3 тысяч материалов в прессе.

Новый багаж постановок

К завершению седьмого сезона театр подошел с важными достижениями. Для ценителей высокого искусства при поддержке Министерства культуры и спорта РК коллектив представил 3 премьеры:

Опера "Дон Карлос", Дж.Верди (11,13 октября). В успешности этого спектакля огромная заслуга "главного действующего лица" – дирижера-постановщика, известного маэстро, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева. Ведущие солисты, артисты оркестра, хора, миманса показали высокое мастерство, профессионализм и безупречность исполнения.

Балет "Коппелия", Л.Делиб (22,23 ноября). Ведущие солисты театра исполнили этот балет с настоящим французским юмором. Хореограф – Ролан Пети, балетмейстер-постановщик – Луиджи Бонино, дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев, художественный руководитель балета – Народная артистка России Алтынай Асылмуратова.

Балет "Бетховен – Бессмертие - Любовь" на музыку Л. Бетховена, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Й. Гайдна, Д. Хаубриха (14,15 февраля). Эту мировую премьеру смело можно назвать сенсационной. "Астана Опера" посвятил данный балет 250-летию музыкального гения – Людвига ван Бетховена. Балетмейстер-постановщик - известный немецкий хореограф Раймондо Ребек. Художественный руководитель балетной труппы "Астана Опера" Алтынай Асылмуратова, дирижер-постановщик - Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.

Навстречу миру

В рамках программы "Рухани жаңғыру" коллектив театра "Астана Опера" выезжал на гастроли: 20 октября прошлого года коллектив представил оперу-фарс Дж.Россини "Шелковая лестница" в рамках IV Международного Фестиваля Камерной Оперы в Камерном театре "Санктъ-Петербургъ Опера" (г. Санкт-Петербург, Россия) по приглашению "Санктъ-Петербургъ опера". Важно отметить, что приглашающая сторона взяла на себя все расходы, связанные с гастролями театра "Астана Опера".

В этом же месяце казахстанский театр принял участие в первом Фестивале Дмитрия Хворостовского, призванном сохранять и поддерживать культурное наследие выдающегося певца. На сцене Красноярского государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского 23 и 25 октября казахстанские артисты представили грандиозную постановку оперного шедевра П.И. Чайковского "Евгений Онегин" к 180-летию великого композитора, а 24 октября в Большом концертном зале Красноярской филармонии публике была предложена увлекательная симфоническая программа, состоящая из произведений казахстанских композиторов, а также к 250-летию Л. Бетховена исполнили Концерт для фортепиано с оркестром № 5 ми-бемоль мажор, ор. 73.

В 2020 году 16 февраля солисты оперной труппы представили слушателям Караганды оперу "Шелковая лестница" выдающегося композитора Дж. Россини. Артисты выступили на сцене Карагандинского областного казахского драматического театра им. С. Сейфуллина.

Ответные гастроли

Возобновляя старые контакты и налаживая новые, "Астана Опера" принял коллективы трех российских театров. 9 и 10 ноября Государственным камерным театром "Санктъ-Петербургъ Опера" были представлены оперы Дж.Верди "Риголетто" и Ж.Бизе "Искатели жемчуга". Петербургский творческий коллектив приезжал в Нур-Султан вместе со своим художественным руководителем – Народным артистом России, лауреатом Государственной премии РК, кавалером Ордена "Достық" Ю.И. Александровым, одним из основателей оперного искусства в столице. Известный режиссер много работал с труппой театра им. К. Байсеитовой, где осуществил постановки 13 оперных спектаклей.

В рамках гастролей Красноярского Государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского 29 ноября состоялась опера А. Бородина "Князь Игорь", 1 декабря – балет А. Глазунова "Раймонда" в постановке выдающегося хореографа Ю. Григоровича.

Важно отметить, что в 2020 году на сцене "Астана Опера" прошли первые гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Звездные артисты одного из самых знаменитых драматических театров России представили жителям и гостям столицы популярные спектакли: 8 и 9 января – сцены из романа "Евгений Онегин" А.С. Пушкина, 10 и 11 января – "Дядя Ваня" А.П. Чехова.

Имена артистов "Астана Опера" в афишах зарубежных театров

Многие артисты в течение сезона представляли театр "Астана Опера", участвуя в международных проектах. Среди них: Алан Бурибаев (Финляндия, Китай, Бельгия, Германия, Чехия), Бахтияр Адамжан (Италия, Корея, Россия), Серик Накыспеков (Украина), Айгерим Бекетаева (Беларусь, Россия), Таир Гатауов, Гаухар Усина (Кыргызстан), Салтанат Ахметова (Россия), Айзада Капонова (Китай, Россия), Айгуль Ниязова, Амина Тайкенова ин дер Шмиттен (Турция), Жупар Габдуллина (Россия, Босния и Герцеговина), Талгат Мусабаев (Россия), Абзал Мухитдин (Италия, Россия), Багдат Абильханов (Россия) и другие.

Кроме того, солисты активно работали на сцене "Астана Опера", многие из них дебютировали в спектаклях из текущего репертуара.

Важные даты

Легенда оперной сцены, Герой Социалистического Труда, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР Бибигуль Ахметовна Тулегенова 3 декабря 2019 года отметила юбилей на сцене ГТОБ "Астана Опера", который был организован совместно с Министерством культуры и спорта РК. Многочисленные поклонники с нетерпением ждали встречи с прославленной певицей. Мировая оперная примадонна Бибигуль Тулегенова принимала поздравления с 90-летием. В праздновании приняли участие приглашенные известные казахстанские оперные певцы, ученики – продолжатели ее традиций, лауреаты конкурса Бибигуль Тулегеновой и официальные лица.

Благие дела

Труппа театра в дни праздников регулярно дает благотворительные концерты в КГУ "Медико-социальном учреждении для престарелых и инвалидов" акимата г. Нур-Султан, а также в Специализированном доме ребенка. Кроме прочего, в канун Нового года театр "Астана Опера" представил серию благотворительных концертов. Праздничное настроение артисты создали и порадовали приглашенных в театр детей-инвалидов "Центра оказания социальной помощи".

Сотрудники Камерного зала каждый год расширяют репертуар детских концертов, формируя музыкальные вкусы подрастающего поколения. Интересные концертные программы на выбор любой возрастной категории предлагали аудитории в течение всего седьмого сезона.

Новая реальность: театр в сети

Коллектив за время карантина показал около четырех десятков спектаклей в онлайн трансляции на TENGRI TV. Артисты активно принимали участие в проекте, организованном Министерством культуры и спорта РК, "Звезда на карантине". А также театр предложили публике свой собственный продукт – 15 онлайн-проектов с участием артистов театра. В их число вошли: международный онлайн-проект "Журавли", который был запущен в День Победы, "Балет – все, что нужно знать" два выпуска с участием Серика Накыспекова, который рассказал о балетных терминах и особенностях современного танца. 7 мая представили концерт "Чайковский. Online" к 180-летию композитора с участием музыкантов из Казахстана и России. Десятки артистов исполнили "Мереке би" онлайн, кроме того прославленные солисты "Астана Опера" и оперные звезды из Италии, Мексики, Японии, Китая, Румынии, Грузии, а также музыканты симфонического оркестра "Астана Опера" онлайн исполнили любимую миллионами слушателей неаполитанскую солнечную песню "O sole mio". Важным этапом в деятельности коллектива стал онлайн проект к 175-летию Абая Кунанбаева. Юные артисты детской студии исполнили онлайн сцены из опер "Кармен" Ж. Бизе и "Кыз Жибек" Е. Брусиловского. Их взрослые коллеги – артисты Симфонического оркестра "Астана Опера" под руководством маэстро Абзала Мухитдина - исполнили увертюру из оперы Ж. Бизе "Кармен" также в онлайн режиме. Оперная дива ведущая солистка "Астана Опера" Майра Мухамедкызы исполнила "Всемирную молитву" Вангелиса — посвящение врачам мира. А также коллектив создал и другие интересные проекты, которые доступны на YouTube канале театра.

О планах

Новый сезон в театре планируется открыть не позднее конца сентября, если позволит эпидемиологическая ситуация. Вниманию всех поклонников высокого искусства будут представлены яркие премьеры, насыщенные концерты в Камерном зале, а также публику ждут встречи с любимыми артистами, автограф-сессии и многое другое.

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