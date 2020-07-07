Назарбаев рассказал, как помогает Токаеву

По словам Елбасы, Токаев и сейчас советуется с ним при принятии некоторых решений.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме "Пусть следующие поколения сделают лучше меня…" рассказал, почему выбрал Касым-Жомарта Токаева в качестве своего преемника на пост главы страны, передает zakon.kz

Он известный, как дипломат, я его выдвинул ООН заместителем генерального секретаря. Много лет он работал министром иностранных дел, вместе со мной делал внешнюю политику страны. Внутри он как председатель Сената узнал законодательную работу. Я хорошо присмотрелся. Высокие человеческие качества, интеллектуальные способности, - рассказал Нурсултан Назарбаев.

Как отметил Елбасы, Токаев и сейчас советуется с ним при принятии некоторых решений.

Я стараюсь помогать своим большим опытом, не ошибиться. Как председатель Совета Безопасности наблюдаю стратегические направления развития Казахстана и как руководитель партии "Нуротан" слежу за тем, чтобы политическая система развивалась нормально в демократическом русле и в то же время не раскачала нашу общую лодку, - сказал он.

Также в фильме о личностных качествах Нурсултана Назарбаева рассказали президент университета КИМЭП Чан Йен Бэнг и первый заместитель генерального директора информагентства ТАСС Михаил Гусман, сообщает baigenews.kz.

Кроме того, в документальной ленте "Пусть следующие поколения сделают лучше меня…" Елбасы и политолог Андрей Чеботарев рассказали, как проходил процесс делимитации границ Казахстана с соседними государствами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!