Теннисистам объяснили, каким будет рейтинг ATP из-за COVID-19

С 2021 года баллы будут списываться в обычном режиме.

Из-за коронавируса во всем мире были приостановлены соревнования, в том числе у теннисистов. Как в связи с этим будут подсчитывать очки, сгорят ли баллы, рассказали в ATP-туре, передает zakon.kz.

Рейтинг ATP заморозили 16 марта, в связи с приостановлением турниров. В связи с этим у теннисистов было много вопросов, как будут считать очки после возобновления сезона.

Самая хорошая новость для теннисистов: до 2021 года у теннисистов не будут списывать завоеванные годом ранее очки, даже если они пропустят все турниры 2020 года после их возобновления. Согласно официальному сообщению ATP, теннисисты смогут улучшить свои позиции в рейтинге ATP, если их результаты НА турнирах после рестарта будут лучше, чем в розыгрыше прошлого сезона.

Суммируя, рейтинг будет составляться на основании 18 лучших результатов теннисистов в период с марта 2019-го по декабрь 2020-го. Единственное исключение – Итоговый турнир, баллы за него спишутся 9 ноября в любом случае.

В то же время, с 2021 года баллы будут списываться в обычном режиме, но все может измениться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

Добавим, что первым турниром ATP после паузы станут соревнования в Вашингтоне 14 августа, женские теннисные соревнования стартуют раньше - 3 августа турниром в Палермо.

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