За сутки в Казахстане выявили 1109 больных коронавирусом

Симптомных - 460.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 июля 2020 года в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передает zakon.kz.

Зарегистрированы 1 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

- симптомных носителей - 460;

- бессимптомных носителей - 649.

Всего в стране подтверждено 49 683 случая. Из них:

в городе Алматы - 6358(+157),

в городе Нур-Султан -5984(+95),

в Атырауской области - 5892(+101),

в Карагандинской области - 5336(+93),

в городе Шымкент - 3594(+39),

в ЗКО - 3423(+128),

в Алматинской области - 2691(+51),

в ВКО - 2178(+62),

в Туркестанской области - 2041(+52),

в Актюбинской области - 1828(+86),

в Жамбылской области - 1789(+59),

в Мангистауской области - 1590(+13),

в Акмолинской области - 1484(+32),

в Павлодарской области - 1460(+52),

в Кызылординской области -1456(+7),

в СКО - 1418(+19),

в Костанайской области - 1161(+63),

МВК по нераспространению COVID-19

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