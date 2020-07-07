За сутки в Казахстане выявили 1109 больных коронавирусом
Симптомных - 460.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 6 июля 2020 года в Казахстане сообщили в МВК по нераспространению COVID-19, передает zakon.kz.
Зарегистрированы 1 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
- симптомных носителей - 460;
- бессимптомных носителей - 649.
Всего в стране подтверждено 49 683 случая. Из них:
в городе Алматы - 6358(+157),
в городе Нур-Султан -5984(+95),
в Атырауской области - 5892(+101),
в Карагандинской области - 5336(+93),
в городе Шымкент - 3594(+39),
в ЗКО - 3423(+128),
в Алматинской области - 2691(+51),
в ВКО - 2178(+62),
в Туркестанской области - 2041(+52),
в Актюбинской области - 1828(+86),
в Жамбылской области - 1789(+59),
в Мангистауской области - 1590(+13),
в Акмолинской области - 1484(+32),
в Павлодарской области - 1460(+52),
в Кызылординской области -1456(+7),
в СКО - 1418(+19),
в Костанайской области - 1161(+63),
МВК по нераспространению COVID-19
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