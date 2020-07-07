В "Самрук-Казына" намерены использовать МФЦА для вывода акций на биржевые торги

В частности, речь идет о консультациях по вопросам листинга акции компаний Фонда на бирже МФЦА.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов подписали меморандум о взаимопонимании, передает zakon.kz.

Стороны намерены тесно сотрудничать и консультироваться по вопросам листинга акции компаний Фонда на бирже МФЦА.

Фонд "Самрук- Казына", одной из главных задач которого является завершение программы приватизации, крайне заинтересован в развитии МФЦА. Опыт размещения глобальных депозитарных расписок "Казатомпрома" показал перспективность его, как биржевой площадки, - сказал Есимов.

Кроме того, меморандумом предусматривается применение юрисдикции МФЦА с помощью включения оговорок суда и международного Арбитражного центра МФЦА как института по разрешению споров в заключаемых договорах группой компаний Фонда.

К тому же Фонд и МФЦА намерены использовать возможности Экспат Центра и Бюро Непрерывного профессионального развития МФЦА и сотрудничать в сфере финансовых технологий, Big Data, разработке финтех-инноваций в регуляторной песочнице МФЦА.

По словам Келимбетова, со своей стороны в МФЦА готовы поддерживать Фонд в его использовании площадки и ресурсов финцентра.

Ускоренная цифровизация делают востребованными возможности и услуг МФЦА. Это и краудфандинг, и возможности получения различной поддержки через цифровые платформы, через цифровые банки. И тренд на непрерывное образование, когда традиционные университеты осваивают в полной мере онлайн-платформы, - пояснил он.

Напомним, Фонд и МФЦА уже сотрудничают в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы. На площадке AIX проведен успешный выпуск акций IPO "Казатомпрома": 15% акций в 2018 году и дополнительные размещения (SPO) 3,8 % акций в 2019 и 6,28% в 2020 годах.

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