В НХЛ назвали даты возобновления сезона

Борьбу за Кубок Стэнли поведут 24 клуба.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) достигли предварительного соглашения о плане возобновления сезона, передает zakon.kz.

В рамках предварительного соглашения были установлены следующие даты: 13 июля - начало официальных тренировочных сборов; 26 июля - поездки клубов в города-хабы; 1 августа - начало квалификационного раунда Кубка Стэнли.

Борьбу за Кубок Стэнли поведут 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

4 лучших клуба из каждой конференции сыграют по 3 матча по кругу. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды параллельно круговому турниру проведут серии до 3-х побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым 4-м сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до 4-х побед.

Известно, что в плей-офф точно не попали "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

Достигнутое предварительное соглашение в настоящее время подлежит утверждению Советом управляющих НХЛ, а также Исполнительным советом НХЛП, за которым последует утверждение всеми членами НХЛП.

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