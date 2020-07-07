Двухлетний мальчик погиб в колодце в Павлодарской области

Всего за прошедшие выходные и праздничные (4-6 июля) на водоемах страны при купании в необорудованном для этого месте утонули 15 человек.

Фото : 1Mediainvest.ru

В Павлодарской области в колодце утонул ребенок, передает zakon.kz. По данным пресс-службы КЧС МВД РК, несчастный случай произошел 4 июля в с. Есильбай Щербактинского района Павлодарской области. Оставшись без присмотра взрослых, упал в водопроводный колодец (глубина 3 м, заполнен водой 1,5 м) и захлебнулся водой мальчик 2018 г.р. - сообщили в ведомстве. Всего за прошедшие выходные и праздничные (4-6 июля) на водоемах страны при купании в необорудованном для этого месте утонули 15 человек, из них 7 детей (в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской областях). Во всех случаях дети находились без присмотра взрослых.

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