Аким Костанайской области вылечился от коронавируса
Он выразил благодарность врачам за их тяжелый труд.
Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вылечился от коронавируса, передает zakon.kz.
Уважаемые костанайцы! Мой тест на COVID-19 показал отрицательный результат и с сегодняшнего дня я приступил к работе, - написал он на своей странице в instagram.
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Құрметті қостанайлықтар! Менің COVID-19-ға тапсырған сынағым теріс нәтиже көрсетті және бүгіннен бастап жұмысқа кірістім. Өңір тұрғындарын облыс аумағында енгізілген шектеу шараларын сақтауға шақырамын. Барлық дәрігерлерге қиын жағдайда жұмыс істегендері үшін алғыс айтамын! Баршаңызға зор денсаулық және амандық тілеймін! ________________________ Уважаемые костанайцы! Мой тест на COVID-19 показал отрицательный результат и с сегодняшнего дня я приступил к работе. Призываю жителей региона соблюдать ограничительные меры введённые на территории области. Выражаю благодарность всем врачам за тяжёлый труд в непростой ситуации! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Он призвал жителей области соблюдать ограничительные меры, введенные на территории области.
Выражаю благодарность всем врачам за тяжелый труд в непростой ситуации! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия! – написал он.
Напомним, Архимед Мухамбетов сообщил, что заболел коронавирусом 24 июня. Он ушел на самоизоляцию и продолжил работу в дистанционном режиме.
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