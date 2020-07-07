Курс доллара вырос на 3 тенге

В обменниках доллары покупают/продают по 409,5-411 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 408,83, передает zakon.kz.

Курс доллара вырос сразу на 3,12 тенге.

В обменниках доллары покупают/продают по 409,5-411 тенге, евро - 463,2-465,2 тенге, рос. рубль - 5,74-5,79 тенге.

Между тем накануне, 6 июня, торги по нефти закрылись ростом.

Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,75%, до $43,04 за баррель.

7 июля на торгах Азии нефть сорта Brent стоит $42,85. Цена снизилась на 0,43%







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