Курс доллара вырос на 3 тенге
В обменниках доллары покупают/продают по 409,5-411 тенге.
Фото : express-k.kz7 июля 2020, 11:19
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 408,83, передает zakon.kz.
Курс доллара вырос сразу на 3,12 тенге.
В обменниках доллары покупают/продают по 409,5-411 тенге, евро - 463,2-465,2 тенге, рос. рубль - 5,74-5,79 тенге.
Между тем накануне, 6 июня, торги по нефти закрылись ростом.
Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,75%, до $43,04 за баррель.
7 июля на торгах Азии нефть сорта Brent стоит $42,85. Цена снизилась на 0,43%
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