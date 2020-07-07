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В Алматы прибыли российские врачи для борьбы с коронавирусом

Эпидемиологи из Москвы проконсультируют алматинских коллег.

Фото : Акимат Алматы7 июля 2020, 11:23

В Алматы прибыли московские врачи, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает zakon.kz.

В рамках договоренностей о сотрудничестве городов-побратимов из Москвы прибыла группа специалистов для помощи в борьбе с COVID-19. В ее составе — организаторы сферы здравоохранения, инфекционисты, эпидемиологи, анестезиологи, ревматологи и пульмонологи, - написал аким.

Одна группа оценит работу инфекционных стационаров, протоколов лечения тяжелых больных и маршрутизации пациентов. Другая — займется вопросами организации работы управления общественного здоровья города на всех уровнях оказания медуслуг пациентам с КВИ.

Отдельно будут проработаны вопросы проведения лабораторных исследований, организации новых стационаров и лечения кислородными газами. Эпидемиологи из Моссанэпиднадзора проконсультируют алматинских коллег.


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