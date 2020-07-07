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Глава Минздрава рассказал, когда в аптеках появятся лекарства

В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке - Алексей Цой.

Фото : 24.kz7 июля 2020, 11:24

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, когда в аптеках появятся лекарства, передает корреспондент zakon.kz.

Лекарственные средства в упрощенном порядке со складов поступают в оптовые компании. В дальнейшем будут реализовываться непосредственно в розничные точки продаж лекарственных средств. Барьер, который был, мы устранили. В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он отметил, что министерство также ведет мониторинг за ценами на лекарственные средства. В каждом регионе созданы специальные группы при акиматах, которые следят, чтобы лекарства продавали по установленным предельным ценам.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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