Глава Минздрава рассказал, когда в аптеках появятся лекарства
В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке - Алексей Цой.
Фото : 24.kz7 июля 2020, 11:24
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, когда в аптеках появятся лекарства, передает корреспондент zakon.kz.
Лекарственные средства в упрощенном порядке со складов поступают в оптовые компании. В дальнейшем будут реализовываться непосредственно в розничные точки продаж лекарственных средств. Барьер, который был, мы устранили. В кратчайшие сроки лекарства будут на рынке, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.
Он отметил, что министерство также ведет мониторинг за ценами на лекарственные средства. В каждом регионе созданы специальные группы при акиматах, которые следят, чтобы лекарства продавали по установленным предельным ценам.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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