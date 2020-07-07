Жительница Шымкента продавала лекарства в частном доме

У нее было изъято 229 видов различных медикаментов.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал о фактах незаконной продажи лекарственных средств, передает корреспондент zakon.kz.

Существуют многочисленные факты перепродажи лекарств, которые были выявлены по всей стране. Предприимчивые граждане, в ряде случаев работники аптек, сбывали медикаменты буквально из-под прилавка, не выбивая фискальные чеки. Из-за дефицита гражданам приходилось приобретать лекарственные препараты по необоснованной высокой цене, - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

В Шымкенте предприимчивая женщина организовала незаконную торговлю в частном доме. В неприспособленном помещении было изъято 229 видов различных медикаментов в 10 459 упаковках - "ингавирин", "дексаметозон" и другие востребованные препараты для лечения ОРВИ. Лекарства хранились в антисанитарных условиях при отсутствии холодильных установок для хранения медикаментов.

6 июля столичными полицейскими была задержана машина марки Toyota, багажное отделение которой было заполнено медикаментами. Владелец намеревался продать их по завышенной цене на общую сумму свыше 1 млн тенге. Всего было обнаружено 689 упаковок лекарств, препаратов "ЦЕФ-триаксон", "азитромицин", "ингавирин", "сумамед", "эуфиллин".

В Туркестанской области полицейскими был выявлен факт продажи в одни руки 336 упаковок препарата "ЦЕФ -триаксон" на сумму свыше 400 тысяч тенге. Дефицитный препарат был продан фармацевтом в одной из аптек города.

Факты незаконной продажи лекарств также выявлены в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областях. Дальнейшие мероприятия продолжаются. Всего за 6 июля в полицию доставлено 46 человек, у которых было изъято 20 864 упаковки лекарственных средств, в том числе "глюкоза" и "ферсинол". По 2 600 упаковок "ацетилсалициловой кислоты", "парацетамола" - 654 упаковки", - добавил глава Минздрава.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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