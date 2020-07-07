Невыплату надбавок алматинским врачам прокомментировали в Минздраве

Этот вопрос находится на контроле территориальной комиссии, сказал министр Цой.

Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал невыплату надбавок медработникам Центра фтизиопульмонологии Алматы. По его словам, сейчас региональная комиссия разбирается с проблемой, передает zakon.kz.

Этот вопрос находится на контроле территориальной комиссии, которая находится в Алматы. Комиссия рассматривает. Насколько я знаю, она уже проведена. Есть четкие требования, думаю, что разъяснения по этому вопросу дадут. В каждом регионе, если возникают трудовые споры, они рассматриваются комиссиями акиматов на местах и принимается персональное решение, - сказал министр.

Ранее сотрудники Центра фтизиопульмонологии Алматы обратились в Минздрав с просьбой выплатить им надбавки. Они сообщили, что за июнь получили только зарплату в 150 тысяч тенге.

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