Невыплату надбавок алматинским врачам прокомментировали в Минздраве
Этот вопрос находится на контроле территориальной комиссии, сказал министр Цой.
Фото : Inbusiness.kz7 июля 2020, 11:52
Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал невыплату надбавок медработникам Центра фтизиопульмонологии Алматы. По его словам, сейчас региональная комиссия разбирается с проблемой, передает zakon.kz.
Этот вопрос находится на контроле территориальной комиссии, которая находится в Алматы. Комиссия рассматривает. Насколько я знаю, она уже проведена. Есть четкие требования, думаю, что разъяснения по этому вопросу дадут. В каждом регионе, если возникают трудовые споры, они рассматриваются комиссиями акиматов на местах и принимается персональное решение, - сказал министр.
Ранее сотрудники Центра фтизиопульмонологии Алматы обратились в Минздрав с просьбой выплатить им надбавки. Они сообщили, что за июнь получили только зарплату в 150 тысяч тенге.
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