На западе и юге Казахстана будет жарко

Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории страны.

О погоде на 7-9 июля 2020 года рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.



По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман.

Местами усиление ветра, на юге с пыльными бурями. Температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами сильная жара, - говорится в прогнозе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!