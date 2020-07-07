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На западе и юге Казахстана будет жарко

Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории страны.

Фото : utro.news7 июля 2020, 12:01

О погоде на 7-9 июля 2020 года рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана.

Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман.

Местами усиление ветра, на юге с пыльными бурями. Температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами сильная жара, - говорится в прогнозе.


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