На западе и юге Казахстана будет жарко
Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории страны.
Фото : utro.news7 июля 2020, 12:01
О погоде на 7-9 июля 2020 года рассказали в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.
По прогнозам синоптиков, неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории Казахстана.
Пройдут кратковременные дожди с грозами, местами возможен град, на востоке в начале периода местами сильный дождь, туман.
Местами усиление ветра, на юге с пыльными бурями. Температура воздуха по республике постепенно повышается, а на западе и юге местами сильная жара, - говорится в прогнозе.
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