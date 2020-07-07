Получат ли врачи надбавки за консультацию бессимптомных?
Будут надбавки специалистам ПМСП, сказала Гиният.
Фото : Акорда7 июля 2020, 12:06
Врачам поликлиник, которые консультируют бессимптомных носителей коронавируса, надбавки не положены, сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, передает zakon.kz.
На брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министра спросили, включены ли в список медработников, которым положены надбавки врачи поликлиник, консультирующие бессимптомных носителей коронавируса.
Врачам, которые работают с бессимптомными пациентами по КВИ, надбавки на сегодняшний день не предусмотрены. Это считаются не особо заразные пациенты и по алгоритму лечения данным пациентам не нужно ходить, идти в очаг. Они консультируются только по телефону, - ответила Гиният.
Однако сейчас в Минздраве рассматривают вопрос надбавок медперсоналу поликлиник, поскольку там развернули провизорные стационары.
Что касается врачей и медперсонала, которые работают в поликлинике, на сегодняшний день рассматривается (вопрос с надбавками - ред.) за вредность по инфекционным болезням. Так как сегодня многие поликлиники развернули провизорные стационары, ездят в очаг, лечат на дому. Данный вопрос сейчас рассматривается министерством. Будут надбавки специалистам ПМСП, - сказала она.
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