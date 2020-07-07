Как действовать работодателям в период пандемии

И работодатель, и работники обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения.

В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии по коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ) в мире в целях недопущения ввоза КВИ в страну, для защиты жизни и здоровья населения Республики Казахстан государственными органами введены ряд ограничительных мер, что, разумеется, отразилось на взаимоотношениях между работниками и работодателем, т.е. на возможности продолжать трудовые отношения в Казахстане.

В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан Госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля 14-дневный карантин. При проведении мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции ограничена деятельность отдельных организаций.

При таких условиях трудовым законодательством предусмотрены различные механизмы для осуществления трудовой деятельности работников, которые мы рассмотрим в этой статье.

По определению ВОЗ пандемия – это распространение нового заболевания в мировых масштабах. Пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, а большинство людей не обладают к нему иммунитетом. Вирусы, вызывавшие прежние пандемии, обычно происходили от вирусов гриппа животных.

Пандемия – необычайно сильная эпидемия, охватывающая большое число людей на территории, обычно выходящей за границы одного государства.

Согласно подпункту 118) пункту 1 статьи 1 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс о здоровье) ограничительные мероприятия, в том числе карантин – меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим предпринимательской и (или) иной деятельности.

В случае угрозы ввоза и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан, совпадающую с таможенной границей Евразийского экономического союза и на соответствующих территориях вводит ограничительные мероприятия, в том числе карантин, с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения (пункт 1 статьи 150 Кодекса о здоровье).

В соответствии с пунктом 3 статьи 150 Кодекса о здоровье ограничительные мероприятия, в том числе карантин, на отдельных объектах вводятся (отменяются) решением Главного государственного санитарного врача соответствующей территории (на транспорте) или его заместителей, а также на ведомственных объектах – руководителем структурных подразделений иных государственных органов, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На основании подпункта 1) пункта 4 статьи 90 Кодекса о здоровье индивидуальные предприниматели и юридические лица, в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, обязаны проводить санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия. В соответствии с подпунктами 93-1) и 95) пункта 1 статьи 1 Кодекса о здоровье санитарно-профилактические мероприятия – меры, принимаемые в целях профилактики инфекционных, паразитарных, профессиональных и других заболеваний среди населения, а также предупреждения завоза (заноса) на территорию Республики Казахстан инфекционных, паразитарных заболеваний среди населения; санитарно-противоэпидемические мероприятия – меры, принимаемые в целях локализации и ликвидации возникших очагов инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений среди населения. Также следует обратить внимание, что индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиенических нормативов, а также актов и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический контроль и надзор.

При этом не стоит забывать и об обязанностях работников, как физических лиц, в области здравоохранения.

Так, на основании подпунктов 1), 4) и 5) пункта 1 статьи 90 Кодекса о здоровье, граждане, в том числе и состоящие в трудовых отношениях, обязаны: заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья; выполнять относящиеся к индивидуальному и общественному здоровью предписания медицинских работников, органов и организаций здравоохранения; соблюдать меры предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья окружающих, проходить обследование и лечение по требованию медицинских организаций, информировать медицинский персонал о своем заболевании при инфекционных заболеваниях и заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. В случае уклонения от обследования и лечения граждане, больные заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, подвергаются освидетельствованию и лечению в принудительном порядке в соответствии с Кодексом о здоровье и иными законами Республики Казахстан.

Кроме того, согласно подпункту 13) пункта 4 статьи 90 Кодекса о здоровье, в обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц входит необходимость приостанавливать предпринимательскую и (или) иную деятельность в случае создания ими угрозы жизни или здоровью населения.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан введен запрет на проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.). Приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, тренажерных, фитнес-залов (центров), детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки, факультативы и др.), компьютерных клубов, спортивных комплексов (кружков, секций и др.).

Ограничения по требованию Главного государственного санитарного врача повлекли вопросы по оформлению трудовых отношений с работниками, которых коснулось введение данного запрета. Данную ситуацию в отношениях с работниками, которых затронуло временное приостановление предпринимательской деятельности, правильнее всего будет охарактеризовать как простой. Согласно подпункту 10) пункта 1 статьи 1 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (далее по тексту -ТК РК) простой – это временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, организационного, иного производственного или природного характера.

Эпидемия – это массовое и прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей в пределах определенной территории. Для развития эпидемии необходимы три условия: наличие источника инфекции; осуществление определенного механизма передачи; восприимчивость населения к данной инфекционной болезни. По мнению ВОЗ, происхождение коронавирусной инфекции, носит природный характер.

Следовательно, в сложившейся ситуации простой произошел по причине природного характера и не связан с виной ни одной из сторон трудового договора. В период простоя независимо от его причин работодатели обязаны руководствоваться статьей 112 ТК РК.

Существует мнение, некоторых юристов, что Правительство Республики Казахстан должно назначить выплаты казахстанцам, которые временно остались без работы во время усиления карантина.

С данным мнением нельзя согласиться, так как трудовые отношения возникали на основании трудового договора между работников и работодателем, а не с Правительство Республики Казахстан. Заключая трудовой договор, Работодатель на основании п.п.4) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса взял на себя обязательство по предоставлению работнику работу, обусловленную трудовым договором, и сложившаяся ситуация с коронавирусом не освобождает

Работодателя от этой обязанности. Трудовое законодательство РК регламентирует размер оплаты простоя в зависимости от ситуации и простой допускается в трех случаях: по вине работодателя; по вине работника; по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

В связи с продолжительной ситуацией распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, Правительство Республики Казахстан для защиты жизни и здоровья населения Республики Казахстан, ввело усиленный карантин, поэтому этот период следует, считать простоем природного характера по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Поэтому Работодатель в соответствии п.п.1) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса обязан соблюдать требования трудового законодательства Республики Казахстан, в том числе и ст. 112 Трудового кодекса.

*Порядок оформления простоя и условия оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, определяются трудовым, коллективным договорами и устанавливаются в размере не ниже минимального размера заработной платы (42 500 тенге).

*Оплата простоя может быть выше минимального размера заработной платы по соглашению сторон между работником и работодателем. Стоит отметить, что в коллективным договорах некоторых компаний установлен больший размер оплаты простоя, чем минимальный размер заработной платы.

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении работников, которые не имеют возможности выполнять трудовые обязанности ввиду запрета Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, в табеле учета рабочего времени указывается время простоя и производится оплата в размере не ниже минимальной заработной платы.

На основании пунктов 2 и 3 статьи 79 ТК РК учету подлежит отработанное и не отработанное работником время. Все компании во исполнение пункта 3 статьи 79 ТК РК должны были предусмотреть условные обозначения, зафиксировав порядок ведения учета рабочего времени актом работодателя, в том числе в период простоя и во время отсутствия работника на рабочем месте по уважительной причине.

Несмотря на отсутствие у работника прежней работы, у работодателя может появиться необходимость для его привлечения к другой работе на период простоя. В соответствии со статьей 42 ТК РК работодатель в случае простоя имеет право переводить работника без его согласия на весь период простоя на другую, не противопоказанную по состоянию здоровья, работу. При временном переводе на другую работу в случае простоя оплата труда работнику производится по выполняемой работе. В случае возникновения простоя у Работодателя, в некоторых случаях, есть возможность для применения ст. 42 Трудового кодекса, например, в апреле 2020 года на месторождениях работников переводили дезинфекторами в связи с увеличением объема данного вида работы.

Временный перевод в случае простоя оформляется приказом, на весь период простоя, и работник имеет право отказаться только в одном случае, если предоставит работодателю медицинское заключение о невозможности выполнять временную работу.

При этом следует отметить, что период простоя и временный перевод в связи с простоем оформляется приказом с указанием события, а не фиксированной даты. На основании пункта 1 статьи 13 ТК РК срок может определяться также указанием на событие, которое должно наступить, в данном случае – прекращение действия постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

На период пандемии по коронавирусной инфекции во избежание массового заражения работников на рабочем месте на основании п.п. 4) п. 1 ст. 182 Трудового кодекса РК, работодатель вправе направлять работников за счет собственных средств на профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или актом работодателя.

В соответствии с п.п.13) п. 2 ст. 23 Трудового кодекса РК работодатель обязан приостанавливать работу, если ее продолжение создает угрозу жизни, здоровью работника и иных лиц. Во избежание приостановления предпринимательской деятельности, в случаях, когда этого не требуется в связи с усилением карантина, работодатель вправе вменить в обязанности работников прохождение обследования на ПЦР теста на коронавирусную инфекцию, за счёт собственных средств. На основании п.п. 4) п. 2 ст. 181 Трудового кодекса РК работники за счёт средств работодателя, обязаны по требованию работодателя проходить профилактические медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, на практике данное требование устанавливается в отношении работников, работающих вахтовым методом.

Учитывая сложившуюся ситуацию в Казахстане и во исполнение работодателем требований по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий по осуществлению мер по предупреждению возможного заражения COVID-19 от потенциального источника заболевания и предотвращению распространения коронавируса на территории компании и сохранить здоровье работников, работодателем может вводиться дистанционная работа.

Введение работодателем дистанционной формы работы является превентивной мерой и относится к санитарно-противоэпидемическому мероприятию.

В качестве рекомендации Работодателю в зависимости от вида работы, можно предложить использовать дистанционную работу, если это возможно, учитывая специфику деятельности компаний, занимаемые работниками должности и виды работы. Дистанционная работа является особой формой осуществления трудового процесса вне места расположения работодателя с применением в процессе работы информационно-коммуникационных технологий (пункт 1 статьи 138 ТК РК). Работодатель предоставляет работнику средства коммуникации (средства связи) и несет расходы по их установке и обслуживанию. В случае, когда работник использует собственные средства коммуникации на постоянной основе, работодателем выплачивается компенсация, размер и порядок выплаты которой устанавливаются по соглашению с работником. По соглашению сторон дистанционному работнику могут возмещаться и иные расходы, связанные с выполнением работы для работодателя (стоимость электроэнергии, воды и другие расходы). Для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается фиксированный учет рабочего времени, особенности контроля за которым определяются в трудовом договоре.

Исходя из вышеизложенного, во исполнение Кодекса о здоровье предлагаю компаниям на период пандемии по коронавирусной инфекции разработать Правила поведения работников на рабочем месте в период пандемии по коронавирусной инфекции. Особое внимание следует обратить на обязанность работников, закрепленную в подпункте 6) пункта 1 статьи 90 Кодекса о здоровье соблюдать законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения и на обязанность работников на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 22 ТК РК соблюдать акты работодателя после ознакомления с ними, т.е. выполнять Правила поведения работников на рабочем месте в период пандемии по коронавирусной инфекции. В данных Правилах на период пандемии необходимо предусмотреть (с целью минимизации заражения работников на рабочем месте) введение дистанционной работы и определить

Список должностей для дистанционного труда, исходя из должности, вида работы и их целесообразности нахождения в офисе компании, а также уточнить время начала и окончания периода для отдыха и приема пищи, либо внедрить неполный режим работы с установлением графика нахождения в офисе.

Следует напомнить, что и работодатель, и работники обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения, в том числе в период карантина, следовательно, предлагаемые работодателем превентивные меры не могут трактоваться как нарушение трудового законодательства Республики Казахстан, если они будут оформлены актом работодателя и работники будут с ним ознакомлены.

Предлагаем при ознакомлении с Правилами поведения работников на рабочем месте в период пандемии по коронавирусной инфекции провести информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения КВИ среди работников компаний и по поводу обязанности работников как граждан Республики Казахстан заботиться о сохранении своего здоровья, нести солидарную ответственность за сохранение и укрепление индивидуального и общественного здоровья и соблюдать законодательство Республики Казахстан в области здравоохранения (подпункты 1) и 6) пункта 1 статьи 90 Кодекса о здоровье).

Однако введение дистанционной формы работы требует надлежащего оформления в трудовом договоре с применением предусмотренного в пункте 2 статьи 33 ТК РК порядка внесения изменений и дополнений в трудовой договор. Работник, получивший уведомление от работодателя о переходе на дистанционную работу, обязан в течение пяти рабочих дней сообщить работодателю о принятом решении. Несмотря на то, что работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за неисполнение Правил поведения работников на рабочем месте в период пандемии по коронавирусной инфекции, он имеет право отказаться от изменений в трудовой договор, что может создать угрозу его жизни и здоровью. На основании пункта 3 статьи 10 ТК РК условия трудового договора не могут быть изменены в одностороннем порядке.

Учитывая сложившуюся ситуацию в Казахстане и во исполнение работодателем требований по обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий, по осуществлению мер по предупреждению возможного заражения COVID-19 от потенциального источника заболевания и предотвращению распространения коронавируса на территории компаний и сохранению здоровья работников, компании могут ввиду сокращения объема работы ввести неполное рабочее время.

Введение работодателем неполного рабочего дня является превентивной мерой и относится к санитарно-противоэпидемическому мероприятию с целью сократить нахождения в офисе большого количества работников и предусмотреть им график работы, например, одни работники приходят в первой половине дня, другие во второй или определить график работы по дням недели.

Неполным рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, установленной ТК РК, в том числе:

1) неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены);

2) неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе;

3) одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены) и сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе.

Неполный режим рабочего времени оформляется путем направления уведомления работнику, а тот в течение пяти рабочих дней подписывает дополнительное соглашение к трудовому договору, которое является его неотъемлемой частью.

Однако работники должны быть осведомлены, что неполный режим рабочего времени влечет уменьшение заработной платы, так как на основании пункта 1 статьи 79 ТК РК работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного работником, и оплата производится согласно табелю учета рабочего времени. При этом работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда, установленных ТК РК, трудовым, коллективным договорами, соглашениями.

Отдельно заслуживает внимание подпункт 15) пункта 4 статьи 90 Кодекса о здоровье, где в обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц входит проведение за счет своих средств по эпидемиологическим показаниям и предписаниям, постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Согласно статье 152 Кодекса о здоровье в целях предупреждения возникновения, распространения инфекционных и паразитарных заболеваний юридические лица обязаны за счет своих средств проводить по эпидемиологическим показаниям и предписаниям, постановлениям должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы комплекс мер, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний (дезинфекция), насекомых, других членистоногих (дезинсекция) и истребление грызунов (дератизация).

Очаговая дезинфекция, дезинсекция, дератизация в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний человека и природных очагах инфекционных и паразитарных заболеваний проводятся организациями санитарно-эпидемиологической службы и медицинскими организациями в целях профилактики и (или) ликвидации инфекционных и паразитарных заболеваний.

Так, гражданам, состоящим в трудовых отношениях, необходимо:

- соблюдать усиленный санитарно-дезинфекционный режим в организации;

- обеспечить регулярную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств рабочих мест и помещений, в том числе антисептические вещества на спиртовой основе;

- обеспечить расстояние между столами на рабочих местах не менее 2 метров;

- соблюдать санитарно-дезинфекционный режим в организации;

- придерживаться усиленного санитарно-дезинфекционного режима (установка санитайзеров для обработки рук, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфекционных средств, проветривание) на рабочих местах;

- проходить изоляцию и пройти ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, за счёт средств работодателя;

- активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения КВИ среди работников, организовать размещения наглядной агитации по предупреждению распространения КВИ, а также информировать работников по вопросам профилактики КВИ.

Кроме того, в соответствии с пунктом 5 статьи 184 ТК РК, работодатели обязаны в течение рабочего времени обеспечить температурный режим, освещение, а также вентиляцию в помещении, где располагаются рабочие места, которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. Следовательно, работодатель обязан на период пандемии соблюдать условия санитарно-дезинфекционного режима на объектах массового пребывания работников и обеспечить их всем необходимым, например моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе антисептическими веществами на спиртовой основе, обеспечить возможность проветривания рабочего кабинета и ежедневную уборку и дезинфицирование поверхностей, находящихся в кабинетах работников.

Наталья Гилева, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Факультета международных отношений КНУ им. аль-Фараби

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