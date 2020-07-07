Эта инициатива только недавно озвучена - Цой.

В Казахстане работает 500 мобильных медицинских бригад. В ближайшее время, по словам министра здравоохранения Алексей Цоя, их количество должно увеличиться на 4000 единиц, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК буквально недавно приступило к созданию мобильных бригад. Мы объявили, что они будут созданы. Но есть различные аспекты создания таких бригад. Начиная от полноценного оснащения средствами защиты, обучения персонала по вызовы. Большой акцент делается на транспортных средствах. В один день это не решается, - сказал он на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

При этом он отметил, что на данный момент в стране работает 500 бригад. И процесс увеличения количества контролируют управления здравоохранения на местах, а также лично главы регионов.

Мы ждем, что в ближайшее время еще развернется порядка 4000 бригад по Казахстану. Поэтапно в каждом регионе мы видим что идет увеличение количества мобильных бригад. И, я думаю, что в кратчайшие сроки мы эту доступность повысим. То есть эта инициатива только недавно озвучена, и сейчас мы ее поэтапно начинаем реализовывать. Думаю, что в ближайшее время это станет более доступным. И наши медработники смогут приезжать домой и консультировать, и проводить тесты на дому, - сказал министр.

Он также напомнил, что ПЦР-тесты, которые будут проводить такие бригады, совершенно бесплатны для пациента. Деньги за анализы медицинским организациям будут перечислены из Фонда обязательного медицинского страхования.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!