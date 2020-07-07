В Атырау и Мангистау не хватает врачей для борьбы с коронавирусом

Сейчас у нас идет мобилизация - Цой.

Дефицит медицинского персонала наблюдается в Атырау и Мангистау. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, сообщает корреспондент zakon.kz.

Министр отвечал на вопрос, заданный ему в социальных сетях относительно укомплектованности штата медицинского персонала в регионах. При этом автор вопроса спрашивал, не отправляют ли врачей из регионов в города республиканского значения, игнорируя собственные потребности.

Сейчас у нас идет мобилизация. В основном востребованность и острый дефицит возникли в Атырау и Мангистау. Мы позавчера разговаривали с нашими коллегами. Планируем направить в города, где есть особый дефицит (врачей – от авт.), - сообщил он.

Он также отметил, что возмещение медицинского персонала в столице и в других районных центрах "осуществляется больше за счет сотрудников вузов, за счет мобилизации резидентов".

То есть регионы стараются обеспечивать себя самостоятельно в своей потребности. Там, где они не справляются, или у них есть дефицит, где нет непосредственно медицинских колледжей, ни вузов, которые могут дополнительно предоставить медработников, туда мы направляем. Сейчас в основном больше акцент делается на региональном обеспечении, - заключил он.

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