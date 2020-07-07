Как лечат больных коронавирусом в Байконуре
Казахстанцев лечат за счет бюджета страны.
Фото : neurolikar.com.ua7 июля 2020, 12:44
Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала о ситуации с лечением казахстанцев от коронавируса в городе Байконур, передает корреспондент zakon.kz.
Почему данные по городу Байконур не входят в официальную статистику COVID-19 по Казахстану, ведь умирают в большинстве случаев казахстанцы? Как получилось, что большая больница, открытая акиматом Кызылординской области, не способна лечить своих же соотечественников? Какова реальная картина с пандемией в Байконуре? - озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.
Отвечая на вопрос, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в Байконуре инфекционная больница развернута на базе Федерального медико-биологического агентства России. Госзаказ размещается через Фонд медицинского страхования.
Это наши граждане и размещение госзаказа производится нами. А провизорный стационар размещен в нашей многопрофильной больнице, которая есть в Байконуре на 30 коек. Сейчас там 36 коек. Поэтому, имея возможности и мощности больницы ФМБА, мы там размещаем инфекционных больных. Статистика больных и умерших казахстанцев по Байконуру идет в областное управление Кызылординской области, - пояснила вице-министр здравоохранения.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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