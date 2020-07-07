Как лечат больных коронавирусом в Байконуре

Казахстанцев лечат за счет бюджета страны.

Вице-министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният рассказала о ситуации с лечением казахстанцев от коронавируса в городе Байконур, передает корреспондент zakon.kz.

Почему данные по городу Байконур не входят в официальную статистику COVID-19 по Казахстану, ведь умирают в большинстве случаев казахстанцы? Как получилось, что большая больница, открытая акиматом Кызылординской области, не способна лечить своих же соотечественников? Какова реальная картина с пандемией в Байконуре? - озвучили вопрос журналиста на брифинге в СЦК.

Отвечая на вопрос, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в Байконуре инфекционная больница развернута на базе Федерального медико-биологического агентства России. Госзаказ размещается через Фонд медицинского страхования.

Это наши граждане и размещение госзаказа производится нами. А провизорный стационар размещен в нашей многопрофильной больнице, которая есть в Байконуре на 30 коек. Сейчас там 36 коек. Поэтому, имея возможности и мощности больницы ФМБА, мы там размещаем инфекционных больных. Статистика больных и умерших казахстанцев по Байконуру идет в областное управление Кызылординской области, - пояснила вице-министр здравоохранения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!