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В двух районах ВКО усилили карантинные меры

Это прежде всего необходимо для сохранения вашего здоровья и жизни вашей семьи - аким.

Фото : cdnimg.rg.ru7 июля 2020, 12:55

В двух районах Восточного Казахстана усилили карантинные меры, сообщает zakon.kz.

Об этом в instagram сообщил аким ВКО Даниал Ахметов.

Уважаемые земляки! К сожалению, в настоящее время, помимо городов Семей и Усть-Каменогорск, в Аягозском и Жарминском районах с каждым днем увеличивается количество зараженных вирусом COVID-19 и расширяется территория распространения инфекции. На сегодняшний день только в городе Аягоз заболели 105 человек, всего в районе зарегистрирован 161 больной. В Жарминском районе в настоящее время заражено 98 человек. 57 из них жители Калбатау, - написал аким.


Показатель, который возрастает с каждым днем показывает тревожную ситуация.

Вирус распространяется с очень быстрой скоростью. Только за июнь число заболевших в нашей области увеличилось на 5,3% или на 700 человек. За последние сутки вирус выявлен у 96 человек, а количество больных в области составило 2116. Сегодня провел очередное совещание, которое прошло в онлайн режиме с участием акимов районов, городов, руководителей соответствующих органов и главных врачей. В ходе которого, мы тщательно рассматриваем ситуацию в каждой больнице. Кроме того поручил усилить карантинные мероприятия в Аягозском и Жарминском районах, - добавил он.


В частности, в городах Аягоз, Шар и в поселке Калбатау будут введены новые требования.

Отмечу, что в данной ситуации только жесткие ограничения и изоляция являются кардинальным способом. Ранее принятые ограничительные меры по г.Семей сегодня дают позитивные результаты. Идет поэтапное, пусть и медленное, но сокращение. Поэтому прошу вас максимально сохранять социальную дистанцию и с ответственностью выполнять санитарные требования. Это прежде всего необходимо для сохранения вашего здоровья и жизни вашей семьи. Прошу вас проявить понимание, - заключил Ахметов.

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Уважаемые земляки! ⠀ К сожалению, в настоящее время, помимо городов Семей и Усть-Каменогорск, в Аягозском и Жарминском районах с каждым днем увеличивается количество зараженных вирусом COVID-19 и расширяется территория распространения инфекции. ⠀ На сегодняшний день только в городе Аягоз заболели 105 человек, всего в районе зарегистрирован 161 больной. В Жарминском районе в настоящее время заражено 98 человек. 57 из них жители Калбатау. ⠀ Показатель, который возрастает с каждым днём показывает тревожную ситуация. Вирус распространяется с очень быстрой скоростью. Только за июнь число заболевших в нашей области увеличилось на 5,3% или на 700 человек. За последние сутки вирус выявлен у 96 человек, а количество больных в области составило 2116. ⠀ Сегодня провел очередное совещание, которое прошло в онлайн режиме с участием акимов районов, городов, руководителей соответствующих органов и главных врачей. В ходе которого, мы тщательно рассматриваем ситуацию в каждой больнице. Кроме того поручил усилить карантинные мероприятия в Аягозском и Жарминском районах. ⠀ В частности, в городах Аягоз, Шар и в поселке Калбатау будут введены новые требования. ⠀ Отмечу, что в данной ситуации только жёсткие ограничения и изоляция являются кардинальным способом. Ранее принятые ограничительные меры по г.Семей сегодня дают позитивные результаты. Идёт поэтапное, пусть и медленное, но сокращение. Поэтому прошу вас максимально сохранять социальную дистанцию и с ответственностью выполнять санитарные требования. ⠀ Это прежде всего необходимо для сохранения вашего здоровья и жизни вашей семьи. Прошу вас проявить понимание.

Публикация от Danial Akhmetov (@danial.akhmetov.official) 6 Июл 2020 в 7:24 PDT

Ранее сообщалось, что Семей и Усть-Каменогорск будут закрыты с 5 июля.


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