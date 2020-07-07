Глава Минздрава поговорил с доктором, обратившейся к Токаеву

Минздрав вывесит на официальном ресурсе ведомства.

С записавшей видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву реаниматологом Айной Бакеевой из Шымкента с просьбой пересмотреть протоколы лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переговорил министр здравоохранения РК Алексей Цой. Об этом он сообщил на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Мне сегодня удалось с ней связаться и очень продуктивно минут 40 проговорили. Я понял основную проблему, посыл доктора. Она обеспокоена тем, что у нас в соцсетях и среди медработников существует куча различных стандартов лечения, которые они предлагают и наши пациенты либо самостоятельно принимают, увидев это в соцсетях и препараты и порой эти лекарства приводят к ухудшению состояния. К ней обращаются тысячи казахстанцев, которые хотят найти ответы на эти вопросы, - сказал Цой.

По его словам, с Бакеевой переговорили и в настоящее время министерство здравоохранения проработали официальные рекомендации, подтвержденные специалистами.

Они будут вывешены на сайте Минздрава, в социальных сетях. В том числе она обещала простые протоколы лечения довести до населения через свои ресурсы. Мы будем использовать возможности наших других коллег, которые хотят помочь. И блогеры, и гражданское общество пишут мне в фейсбуке о том, что они готовы предоставить свои площадки бесплатно, чтобы вешать на рекламных мониторах ролики. То есть это социальная ответственность бизнеса, она очень высокая, они просят насыть рынок достоверной информацией. Эти моменты мы проводим, - заверил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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