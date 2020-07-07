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В Минздраве прокомментировали информацию о смерти пациента из-за отключения электричества

В этот день никто не скончался - Ажар Гиният.

Фото : liter.kz7 июля 2020, 13:57

Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният ответила на информации о смерти казахстанца, подключенного к аппарату ИВЛ, после отключения света, передает корреспондент zakon.kz.

В областном Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что данная информация не совсем достоверная. Да, действительно в городе Балхаш отключали электроэнергию 2 недели назад на час, в связи с проведением ремонтных работ возле центральной больницы. В это время автоматически подключился генератор бесперебойного питания и все пациенты на должном уровне получали лечение, - сказала она на пресс-конференции в Службе специальных коммуникаций.

По ее словам, в этот день никто не скончался.

Поэтому хотела бы отметить, что во всех медицинских организациях, где есть операционные, реанимационные койки везде имеются у нас генераторы бесперебойного обеспечения электроэнергии, они сразу срабатывают. Это стандарт, ни одна больница не принимается, если нет аварийного питания, - добавила она.


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