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Акимат о салюте в Нур-Султане: Хотели поднять настроение

А также поддержать медработников.

Фото : gazeta.a42.ru7 июля 2020, 14:17

В Нур-Султане День столицы завершился красочным салютом. В акимате прокомментировали проведение фейерверка, сообщает zakon.kz.

Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, - отметили в Управлении культуры.

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"Астана күніне отшашу жыл басында жоспарланған болатын, демеушілер материалдар сатып алып, орындарды анықтады. Бұл фейерверк қала тұрғындарының көңіл-күйін көтеруге, коронавируспен күресте алдыңғы қатарда тұрған медицина қызметкерлерін қолдауға арналған", - деп атап өтті Мәдениет басқармасы. _____________________________ «Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом», - отметили в Управлении культуры. @ns.madeniet

Публикация от Мәдениет басқармасы (@ns.madeniet) 6 Июл 2020 в 11:43 PDT


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