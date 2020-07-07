Акимат о салюте в Нур-Султане: Хотели поднять настроение

А также поддержать медработников.

В Нур-Султане День столицы завершился красочным салютом. В акимате прокомментировали проведение фейерверка, сообщает zakon.kz.

Салют в День столицы был запланирован в начале года, спонсорами были закуплены материалы, определены места. Данный фейерверк был предназначен для поднятия настроения горожан, поддержки медработников, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, - отметили в Управлении культуры.

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