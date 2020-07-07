В Семее BMW утонул в Иртыше, есть погибший

Департамент полиции ВКО опровергает доводы о том, что транспортное средство преследовалось полицией.

В ночь с 6 на 7 июля в Семее зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, водитель автомобиля BMW, двигаясь по автогужевому мосту в направлении левобережной части города, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на перильное металлическое ограждение моста, из-за чего авто опрокинулось и утонуло в реке Иртыш.

В результате ДТП водитель BMW - мужчина 1987 года рождения, погиб, пассажирка 1990 года рождения, спасена очевидцами происшествия и доставлена в медицинское учреждение. Автомобиль извлечен из реки.

Департамент полиции ВКО опровергает доводы о том, что транспортное средство преследовалось полицией. После поступления информации о ДТП на место происшествия направлен экипаж патрульной полиции, несущий службу в ближайшем узловом перекрестке, а также следственно-оперативная группа УП города Семей, - сообщил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

По факту ДТП со смертельным исходом проводится досудебное расследование.

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