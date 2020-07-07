Книгу "Становление и развитие казахстанской государственности" презентовали на английском языке

В числе соавторов книги - выдающиеся казахстанские государственные деятели.

Перевод книги об истории становления независимого Казахстана на английском языке презентовали 6 июля на площадке Международного финансового центра "Астана". Монография за авторством казахстанских государственных деятелей "Становление и развитие казахстанской государственности" рассказывает о создании первых правовых институтов и Конституции Республики Казахстан, развитии страны за годы независимости и вызовах, которые стоят перед ней сегодня. За презентацией следили зрители из Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежья, передает zakon.kz.

Что стоит за победами и успехами нашей страны? Ответ на этот вопрос можно найти в этой монографии. Эта книга раскрывает основополагающую и стратегическую роль Нурсултана Назарбаева, которая была ключевой в становлении и развития казахстанской государственности, - отметил соавтор книги и модератор презентации Игорь Рогов.

В монографии, по словам спикера, рассказывается, как в рамках реализации государственных программ, при постоянной поддержке казахстанского народа и мудром руководстве Елбасы государство и общество добились нынешних успехов, а также о том, какие задачи и вызовы стоят перед страной ныне. Представленная публике в 2019 году, книга была переведена при поддержке МФЦА на английский язык, благодаря чему станет доступна и англоязычной аудитории.

В числе соавторов книги - выдающиеся казахстанские государственные деятели: президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, руководитель Канцелярии Первого Президента Махмуд Касымбеков, спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, бывший аким Нур-Султана и экс-руководитель Администрации Президента Адильбек Джаксыбеков, бывший председатель Сената Нуртай Абыкаев, управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и другие.

Для меня большая честь быть одним из соавторов книги. Многие авторы помогали Первому Президенту Казахстана осуществлять важные социально-экономические реформы в Казахстане. Эта книга показывает уникальный характер лидерства Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, и в ней описываются три основные элемента его лидерства, - отметил Кайрат Келимбетов, написавший главу о развития финансовой системы страны.

По словам управляющего МФЦА и бывшего председателя Национального банка Келимбетова, Елбасы выступил лидером-визионером, который смотрел в будущее и сосредоточился на стратегических долгосрочных перспективах развития Казахстана. Второе свойство лидерства Нурсултана Назарбаева, по мнению спикера, - это использование передовых практик.

Он старался использовать лучшие технологии, ноу-хау в реформах в разных областях. Третья особенно есть лидерства - он привлекает других талантливых руководителей, советников, консультантов. И мы используем опыт Всемирного банка, МВФ, ОЭСР и ООН, - сказал Кайрат Келимбетов.

Одна из важных реформ, проведенных Нурсултаном Назарбаевым, - это План нации "100 конкретных шагов", содержащий структурные реформы, которые были необходимы в момент падения цен на нефть, подчеркнул спикер. "Шаги" были направлены на установление верховенства права, диверсификацию экономики и дальнейшую приватизацию. Одной из идей стало создание Международного финансового центра "Астана".

Председатель Верховного суда и бывший генеральный прокурор Жакип Асанов написал главу о реформах в правоохранительной системе.

"Уверен, что эта книга станет для англоязычной аудитории источником самой объективной информации о становлении нашей государственности и роли Елбасы в этом процессе. В этой книге я постарался написать обо всех этапах развития системы прокуратуры как одного из ключевых правоохранительных органов страны", - сказал Жакип Асанов на презентации.

Министр юстиции Марат Бекетаев, в свою очередь, писал о становлении правовой системы независимого Казахстана.

Эта книга имеет историческое и политическое значение, поскольку в ней описаны ключевые вехи в развитии нашей страны. Второй момент - книга рассказывает миру об основополагающих идеалах независимости и суверенитета Казахстана. Авторы книги все видели "изнутри", как принимались решения и под воздействием каких ценностей, - отметил Марат Бекетаев.

Председатель Конституционного суда Латвии, профессор Инета Зиемеле отметила, что книга будет представлять интерес для англоязычной аудитории.

"С международной точки зрения с точки зрения государственной практики можно отметить, что эта книга вносит достойный вклад. Это историческая книга, описывающая процесс становления Республики Казахстан", - сказала правовед.

Схожее мнение выразила Барбара Доман, председатель Международного арбитражного центра МФЦА.

"Как говорится в главе, посвященной национальному праву, "именно Первый Президент инициировал реализацию базовых социально-экономических и политических трансформаций, которые позволили выстроить надежную правовую основу для казахстанской государственности". От имени нашего Арбитражного центра я поздравляю всех, кто участвовал в написании этой важной книги", - отметила Барбара Доман.

По мнению председателя арбитражного центра МФЦА, книга помогает тем, кто изучает историю, понять достижения Казахстана за последние десятилетия. Преимущество издания в том, что его авторы - это люди, которые напрямую участвовали в развитии страны и принятии решений.

Эту особенность выделил и академик Национальной академии наук, доктор филологических наук Шерубай Кұрманбайұлы. По его словам, авторы книги одной командой работали рядом с Елбасы и вместе принимали участие в развитии разных сфер жизни нашей страны.

Поэтому каждый человек, который сам видел и работал на развитие страны именно в ту эпоху, и то что они поделились опытом и видением того периода, все это является ценным для читателей и вызовет интерес со стороны читательского сообщества, - подытожил ученый.

Отметим, что книгу "Становление и развитие казахстанской государственности" казахстанской аудитории Фонд Нурсултана Назарбаева впервые презентовал в 2019 году на казахском и русском языках.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!