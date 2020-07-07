Общественники призвали АП и Минздрав к диалогу по ситуации с COVID-19 в Казахстане

Все еще сохраняется множество пробелов - политолог.

Политолог Расул Жумалы и журналист Сергей Пономарев обратились в Администрацию Президента РК и в Министерство здравоохранения с предложением еженедельно проводить онлайн-совещания "COVID-19: Бірге күресеміз" с участием представителей Минздрава, ФСМС, "СК-Фармация", а также акиматов и управлений здравоохранения регионов, сообщает zakon.kz.

В Казахстане вакуум медицинской информации, так нужной людям в эти дни. Отвратительно налажен диалог с населением, и почти все информационные сообщения носят негативный характер, – написал, в частности, на своей странице в Facebook Сергей Пономарев.

В свою очередь политолог Расул Жумалы отметил, что ситуация, связанная с коронавирусом, в стране очень серьезная.

Все еще сохраняется множество пробелов. Среди них, возможно, одни из главных – дефицит достоверной информации и статистики, профессионального консультирования государственных органов, – отметил Р. Жумалы.

Общественные деятели уверены, что онлайн-совещания позволят казахстанцам получить ответы на вопросы, связанные с нехваткой медикаментов в аптеках, дефицитом койко-мест в больницах, задержкой выезда бригад скорой помощи.

Думаю, будет справедливо, чтобы люди знали: какие у нас имеются запасы тестов, сколько стационаров и какова их заполняемость в каждом регионе, сколько работают врачей и бригад скорой помощи. К сожалению, некоторые граждане еще не воспринимают уровень угрозы, тайно проводят тои. Из-за беспечного отношения в том числе, вирус распространяется очень быстро, и медики просто захлебнулись от страшного вала заболевших, – отметил С. Пономарев.

Соответствующее письмо Жумалы и Пономарев направили в Администрацию Главы государства и Министерство здравоохранения республики.

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