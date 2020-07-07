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Столько трудностей - менеджер Жумагулова о карантине на Бойцовском острове

11 июля состоится дебют казахстанца в UFC.

Фото : Instagram7 июля 2020, 15:06

Менеджер казахстанского бойца Жалгаса Жумагулова рассказал о карантине на Бойцовском острове и подготовке к дебюту нашего соотечественника в UFC, передает zakon.kz.

Мы уже сообщали, что по прибытию на Бойцовский остров (остров Яс, Абу-Даби, ОАЭ) для участие в турнире UFC 251, казахстанский боец Жалгас Жумагулов был отправлен на карантин, как и другие прибывающие спортсмены.

Мы очень долго шли к этому и вот наконец-то Жалгас Жумагулов на UFC Fight Island (Бойцовский остров). Столько трудностей при организации боя мне еще не приходилось решать, но благодаря командной работе все они позади. 2х дневный карантин подошёл к концу и сегодня официально начинается неделя боя, впереди медиа, весогонка и сам поединок, - написал Саят Абдрахманов в своем Instagram.

Эту запись прокомментировал сам Жалгас, добавив в конце комментария фирменную фразу нашего прославленного боксера Геннадия Головкина

Брат ИншаАллах сделаем Big drama show, - написал Жумагулов.

Добавим, что дебют Жумагулова состоится 11 июля, соперником в первом для казахстанца бою в UFC будет бразильский боец Раулиан Пайва (19-3). Напомним, Пайва прилетел в Абу-Даби раньше Жумагулова и тоже успел сдать тесты на COVID-19.


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