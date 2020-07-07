Гражданское дело длилось на протяжении двух месяцев.

Завершился суд по иску депутата маслихата Алматы Вячеслава Банщикова к Досу Ильяшеву, как выяснилось в ходе разбирательств, первому руководителю ТОО "Direct Link", сообщает zakon.kz.

На протяжении двух месяцев длилось гражданское дело, которое завершилось в пользу Вячеслава Банщикова.

Суд признал сведения, опубликованные Досом Ильяшевым, порочащими честь, достоинство истца и обязал опровергнуть данные сведения, а в качестве компенсации морального вреда выплатить 50 тысяч тенге.

Суд также признал высказывания в видеоролике Доса Ильяшева, в котором он рассказывает, что депутат якобы владеет брендом питьевой воды Samal (ТОО "Керемет су СКЕ"), не соответствующим действительности.

Ильяшев в ролике опубликовал утверждение о том, что Вячеслав Банщиков является владельцем бренда воды Samal и лоббирует ее интересы.

В свою очередь депутат потребовал признать сведения, опубликованные Досом Ильяшевым порочащими его репутацию.

Как прокомментировал юрист, представляющий интересы истца, Вячеслав Сташков: "Мы доказали, что выражения Доса Ильяшева, используемые в видеоролике, не соответствуют действительности и содержали словосочетания, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Наши доводы подтвердил и эксперт-филолог".

На прямой вопрос представителя истца о том, имеет ли г-н Ильяшев отношение к розливу бутилированной воды, ответчик предпочел умолчать, тогда как в действительности является прямым конкурентом воды Samal.

Что и подтвердил на собственной странице, выложив видео, в котором сознался о том, что занимается розливом и дистрибуцией питьевой воды другого бренда.

Таким образом Дос Ильяшев, прикрываясь гражданской позицией, на самом деле является прямым конкурентом бренда воды Samal и недавно попал в реестр недобросовестных поставщиков на два года, что подтверждено решением уполномоченного органа.

Его "расследование", вероятно, не более чем сведение счетов с компанией ТОО "Керемет су СКЕ", к которой Вячеслав Банщиков, как выяснилось, никакого отношения не имеет.

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