11 фактов скупки лекарств и перепродажи выявили в Павлодарской области
Всего на оптовые склады области ожидается поступление антибиотиков около 16 тыс. упаковок, противовирусных около 5 тыс. упаковок, жаропонижающих препаратов около 8 тыс. упаковок.
Фото : kursiv.kz7 июля 2020, 15:16
11 фактов скупки лекарств и перепродажи по завышенным ценам выявили в Павлодарской области, сообщил в ходе онлайн брифинга аким области Абылкаир Скаков, передает корреспондент zakon.kz.
Всего на оптовые склады области ожидается поступление антибиотиков около 16 тыс. упаковок, противовирусных около 5 тыс. упаковок, жаропонижающих препаратов около 8 тыс. упаковок. К сожалению, есть люди, которые занимаются спекуляцией медикаментами. Правоохранительными органами выявлено 11 фактов скупки лекарств и перепродажи по завышенным ценам, — сообщил Скаков.
Он заверил, что уже сегодня медицинские организации получают лекарства по ранее заключенным договорам, дополнительная заявка подана на сумму около 1,5 млрд тенге.
Антибиотики, тромболитики и другие препараты закупаются в ускоренном порядке. Сегодня в Павлодар прибыло 17 тыс. упаковок парацетомола и более 6,5 тыс. "Цефтриаксона" и "Цеф3". Завтра препараты получат Экибастуз, Аксу и районы области. Завтра дистрибьютерный сервис ожидает около 10 тыс. упаковок аспирина, таблитированных антибиотиков, а также инъекционные и противовирусные препараты, — отметил аким Павлодарской области.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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