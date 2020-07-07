11 фактов скупки лекарств и перепродажи выявили в Павлодарской области

Всего на оптовые склады области ожидается поступление антибиотиков около 16 тыс. упаковок, противовирусных около 5 тыс. упаковок, жаропонижающих препаратов около 8 тыс. упаковок.

11 фактов скупки лекарств и перепродажи по завышенным ценам выявили в Павлодарской области, сообщил в ходе онлайн брифинга аким области Абылкаир Скаков, передает корреспондент zakon.kz.

Всего на оптовые склады области ожидается поступление антибиотиков около 16 тыс. упаковок, противовирусных около 5 тыс. упаковок, жаропонижающих препаратов около 8 тыс. упаковок. К сожалению, есть люди, которые занимаются спекуляцией медикаментами. Правоохранительными органами выявлено 11 фактов скупки лекарств и перепродажи по завышенным ценам, — сообщил Скаков.

Он заверил, что уже сегодня медицинские организации получают лекарства по ранее заключенным договорам, дополнительная заявка подана на сумму около 1,5 млрд тенге.

Антибиотики, тромболитики и другие препараты закупаются в ускоренном порядке. Сегодня в Павлодар прибыло 17 тыс. упаковок парацетомола и более 6,5 тыс. "Цефтриаксона" и "Цеф3". Завтра препараты получат Экибастуз, Аксу и районы области. Завтра дистрибьютерный сервис ожидает около 10 тыс. упаковок аспирина, таблитированных антибиотиков, а также инъекционные и противовирусные препараты, — отметил аким Павлодарской области.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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