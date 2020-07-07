В Казахстане увеличили внутренние рейсы по туристическим направлениям

За счет временной отмены международных субсидируемых маршрутов.

В связи с временным приостановлением выполнения субсидируемых рейсов по авиамаршруту Нур-Султан — Токио по причине пандемии коронавирусной инфекции, было принято решение о перераспределении части средств в объеме 385,1 млн. тенге на рейсы по внутренним туристическим направлениям в соответствии с действующим законодательством, передает zakon.kz.

В целях удовлетворения потребности в перевозках по внутренним туристическим направлениям, Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан был проведен дополнительный конкурс на субсидируемые авиамаршруты Нур-Султан – Балхаш, Нур-Султан — Ушарал и Алматы — Жезказган.

Для участия в конкурсе авиакомпании "SCAT", "Qazaq Air", "Южное небо" и "Жезказган Эйр" подали соответствующие заявления.

По итогам конкурса, по всем трем авиамаршрутам победителем определена авиакомпания "Qazaq Air", - сообщили в Комитете гражданской авиации МИИР РК.

По информации ведомства, авиакомпания будет выполнять полеты по маршруту Нур-Султан – Балхаш с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 9 000 тенге (количество полетов увеличится до 10 рейсов в неделю), по маршруту Нур-Султан — Ушарал с частотой 4 рейса в неделю с тарифом 16 000 тенге (количество полетов увеличится до 11 рейсов в неделю), по маршруту Алматы — Жезказган с частотой 2 рейса в неделю с тарифом 20 000 тенге (количество полетов увеличится до 4 рейсов в неделю). Рейсы будут выполняться на воздушных судах "Bombardier" с вместимостью от 76 до 86 кресел.

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