Летучая мышь размером с человека испугала пользователей Сети

Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых.

В соцсетях активно распространяют фото летучей мыши, размером почти с человека, передает zakon.kz.

Алекс Джостар в "Твиттере" jопубликовал снимками, которые стали вирусными, набрав почти 270 тыс. лайков, пишет life.ru.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex is v sad and emo but will be okay (@AlexJoestar622) June 24, 2020

Алекс и раньше рассказывал, что на Филиппинах живут огромные летучие мыши.

Фото огромной летучей породило шутки насчет того, что она могла появиться в результате укуса "радиоактивного человека".

Twitter / cherkillia

Естественно, большинство комментаторов испугались таким размерам.

Летучей мышью оказался гривастый ацеродон — крупное млекопитающее семейства крылановых. Размах его крыльев достигает 1,7 метра. Несмотря на размеры, ацедрон имеет довольно кроткий и нежный нрав, питается фруктами и обитает действительно только на Филиппинах.

Twitter / moontaeilnct

Гривастый ацеродон находится под угрозой исчезновения — на животных охотятся браконьеры, а многие места их обитания были уничтожены людьми.

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