В Павлодаре из-за нехватки кадров бывших врачей зовут на работу

Аким региона отметил, что дефицит кадров является одним из ключевых вопросов.

Мы обратились к бывшим медицинским работникам, которые ранее ушли или поменяли профиль, чтобы решать вопрос дефицита медицинских кадров, сообщил в ходе онлайн брифинга аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает корреспондент zakon.kz.

Дефицит врачебных кадров. Мы соответствующие обращения к населению области, к бывшим медицинским работникам, которые когда-то ушли или поменяли профиль, обратились. Предполагаем, этим вопросом нужно заняться очень срочно, — заявил Скаков.

Он добавил, что сегодня закончился учебный период у студентов медицинских вузов и власти надеются привлечь молодых специалистов после получения дипломов.

Ищем кадры. Потому что определенная часть находится под большой нагрузкой на протяжении длительного периода, это выгорание врачей, которую мы решаем, — уточнил аким.

В целом, по его информации, с марта начата работа с оптимизацией бюджета и эта сумма после оптимизации составила 15 млрд тенге.

Приоритетную часть мы направили на решение задач с COVID-19. По лекарствам и изделиям медицинского назначения обеспеченность полная имеется. Мы развернули объем в количестве 3,5 тыс. коек для лечения, — заключил Скаков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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